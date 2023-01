Technip Energies remporte un contrat FEED pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde

(Boursier.com) — Technip Energies a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde pour ExxonMobil à Baytown, Texas, Etats-Unis. Le complexe intégré produira environ un milliard de pieds cubes d'hydrogène bas-carbone par jour et capturera plus de 98%, soit environ 7 millions de tonnes par an, des émissions de CO2 associées, ce qui en fait le plus grand projet de ce type au monde. Technip Energies possède une solide expérience des projets d'hydrogène bleu qui éliminent le carbone et remplacent le gaz naturel ou d'autres combustibles à forte teneur en carbone par de l'hydrogène bas-carbone afin d'accélérer la décarbonation. Ainsi la réduction des émissions Scope 1 et 2 du complexe de Baytown peut atteindre jusqu'à 30%.

Loic Chapuis, SVP Gaz et Énergies bas-carbone de Technip Energies , a déclaré : "nous sommes très heureux d'accompagner les équipes d'ExxonMobil Low Carbon Solutions pour les aider à concevoir leur unité de production d'hydrogène bas-carbone. Nous sommes engagés à faire progresser la transition énergétique et ce projet servira de référence pour contribuer à la décarbonation des installations existantes et capturer des volumes importants d'émissions de carbone".