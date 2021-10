Technip Energies remporte le plus grand projet de production d'hydrogène par electrolyse en Inde auprès de NTPC

(Boursier.com) — Technip Energies a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service (EPCC) auprès de NTPC pour son projet d'usine de production d'hydrogène par électrolyse situé à Vindhyachal, Madhya Pradesh, Inde.

Le contrat couvre la livraison d'une usine de production d'hydrogène de 5 mégawatts utilisant la technologie d'électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM) alimentée en électricité par une centrale thermique. Cette installation est adapté à la production d'hydrogène vert à grande échelle, l'alimentation électrique de l'électrolyseur pouvant être remplacée dans le futur par de l'électricité décarbonée.

NTPC met en place cette usine à côté de deux autres unités : la première, une installation qui capture le CO2 du flux de gaz de combustion de la centrale thermique, et la seconde, une unité de méthanol qui utilise le CO2 capturé et l'hydrogène produit, via l'électrolyseur PEM fourni par Technip Energies, pour le transformer en méthanol vert.

Davendra Kumar, Senior Vice President India Business Unit chez Technip Energies, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir remporté ce projet de production d'hydrogène par électrolyse auprès de NTPC. Ce contrat illustre notre engagement pour accélérer la transition énergétique et nos capacités de gestion de projets dans les énergies décarbonées. C'est un honneur de faire partie de l'un des tout premiers projets d'hydrogène de cette envergure basés sur l'électrolyse à PEM en Inde, qui marque une étape importante vers la décarbonation du secteur énergétique indien."