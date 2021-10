Technip Energies : proposition de nomination de Colette Cohen au sein de son Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Technip Energies, leader de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce que son Conseil d'administration proposera la nomination de Mme Colette Cohen en tant qu'Administratrice non exécutive à l'occasion de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du groupe qui se tiendra en 2022. Jusqu'à l'AG, Mme Cohen assistera aux réunions du Conseil d'administration en tant qu'observatrice.

Joseph Rinaldi, Président du Conseil d'Administration de Technip Energies, a déclaré : "Je suis heureux que Colette ait accepté de rejoindre le Conseil d'administration de Technip Energies. Ses deux décennies d'expertise dans le secteur de l'énergie, son rôle moteur dans la transformation industrielle du secteur vers un avenir net zéro, et son engagement en faveur des femmes dans l'industrie, seront des atouts précieux. Je me réjouis de l'accueillir prochainement."

Colette Cohen OBE est Directrice générale du Net Zero Technology Centre (Centre pour la Technologie Zéro Emission), une organisation qui se consacre au développement et au déploiement de technologies pour accélérer la transition vers un avenir "net-zéro". Elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et a occupé plusieurs postes de direction au sein de leaders du secteur tels que BP, ConocoPhillips et Centrica E&P, au Royaume-Uni et à l'étranger.

Colette Cohen est titulaire d'un diplôme en chimie pure et appliquée de la Queen's University de Belfast, d'un master en économie et en gestion de projet du CERAM, ainsi que d'un doctorat honorifique de l'université d'Aberdeen.

Elle a été commissaire pour la Just Transition Commission for Scotland (Commission en Écosse pour une transition juste pour ) et membre du Technology Leadership Board for the UK Government (Conseil technologique auprès du gouvernement britannique).

Elle est ambassadrice de Powerful Women (Femmes Influentes) et a été décorée de l'Ordre de l'Empire britannique (OBE) pour son action au sein de l'industrie du pétrole et du gaz en 2020.