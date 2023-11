Technip Energies : progresse après les résultats

(Boursier.com) — Dans un marché à nouveau bien orienté en début de séance, Technip Energies s'adjuge 2,8% à 21,1 euros après la confirmation de sa guidance annuelle. Le groupe d'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique a fait état, au titre des neuf premiers mois de son exercice 2023, d'un chiffre d'affaires ajusté de 4,4 milliards d'euros, d'une marge d'EBIT récurrent ajusté de 7,2% et d'un résultat net de 207,3 ME. Les prises de commandes ajustées des 9 premiers mois de l'exercice s'élèvent à 9.508 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 2,2.

Le management a confirmé viser une marge opérationnelle récurrente ajustée entre 7,0% et 7,5% cette année avec un chiffre d'affaires ajusté allant de 5,7 à 6,2 MdsE.

Sur la Russie, Technip Energies a réitéré avoir "à tout moment, pleinement respecté les sanctions applicables".