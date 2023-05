Technip Energies présente un Ebit de 107,3 ME au premier trimestre

(Boursier.com) — Technip Energies annonce un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) de 107,3 millions d'euros au premier trimestre, contre 101 millions d'euros attendus par le consensus, aidé par les bonnes performances de ses deux segments et la croissance de son cash-flow libre.

"La dynamique commerciale de notre segment Technologie, produits et services a été soutenue tout au long du premier trimestre", souligne Arnaud Pieton, directeur général du groupe. Les prises de commandes dans ce segment ont largement dépassé son chiffre d'affaires, a-t-il indiqué, "profitant de contrats importants dans les domaines de l'éthylène, de la capture de carbone et des carburants durables".

L'invasion russe de l'Ukraine a créé des opportunités pour les entreprises de services énergétiques, alors que les investissements dans le gaz naturel liquéfié (GNL) et les sources d'énergie à faible teneur en carbone se sont accrus, les pays occidentaux ayant imposé des sanctions contre les exportations énergétiques russes. Le segment Livraison de projet devrait connaître une forte amélioration des prises de commandes en 2023 et 2024, a encore commenté le groupe d'ingénierie.