Technip Energies : première mondiale !

(Boursier.com) — Technip Energies a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) auprès d'Arcadia eFuels pour concevoir la première usine de taille commerciale de production de carburants d'aviation durables, située à Vordingborg, au Danemark. La phase initiale du projet ayant récemment pris fin, Technip Energies et Arcadia eFuels ont désormais pour objectif d'accompagner la mise en service de l'usine prévue à horizon 2026. Arcadia eFuels utilisera de l'électricité renouvelable, de l'eau et du dioxyde de carbone biogénique pour produire des eFuels qui pourront être utilisés dans les moteurs traditionnels et les infrastructures de carburant liquide existantes.

Ce contrat (FEED) couvre l'ingénierie de la première usine eFuels qui produira environ 800000 MTPA de carburant durable pour l'aviation (eKerosene) et d'eNaphtha, en mobilisant des technologies innovantes déjà éprouvées. Il couvre également l'ingénierie d'une usine d'électrolys de 250 MW pour produire de l'hydrogène vert. L'usine sera conçue avec une gamme de produits flexible nécessaires à la production d'eDiesel. E permettant aux compagnies aériennes de réduire proportionnellement leurs émissions de CO2, ces carburants donnent au secteur du transport aérien et du transport lourd, la possibilité de respecter la réduction volontaire de leurs émissions de dioxyde de carbone et les mandats de l'Union européenne pour l'utilisation des eFuels.

Laure Mandrou, SVP Carbon Free Solutions de Technip Energies, a commenté : "nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés par Arcadia eFuels pour cette première mondiale de de production d'eKerosene à destination du secteur aérien. En tirant parti de notre expertise en ingénierie et de notre collaboration pour intégrer les technologies d'électrolyse et de transformation du gaz en liquide, nous nous engageons à amener ce projet jusqu'à la phase d'exécution, pour contribuer à la transition énergétique mondiale".