Technip Energies : plus calme

(Boursier.com) — Technip Energies se stabilise à 13,6 euros ce lundi après avoir marginalement ajusté sa guidance annuelle, ce qui a entraîné un repli du titre en fin de semaine passée. Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté compris entre 6,5 et 6,8 milliards d'euros, contre une précédente fourchette allant de 6,5 à 7 MdsE, et sur une marge d'EBIT récurrent ajusté d'au moins 6% contre 5,8 à 6,2% visé auparavant.

Le groupe a malgré tout réalisé un solide troisième trimestre, enregistrant notamment 540,6 ME de prises de commandes, faisant ainsi ressortir un carnet de commandes de 16,46 MdsE à fin septembre contre 11,6 MdsE un an plus tôt...

La SG a dégradé le dossier à 'conserver' avec un cours cible de 14,6 euros dans le viseur. Oddo BHF a quant à lui maintenu son avis 'surperformer' et sa cible de 18 euros pour jouer l'exposition au marché du GNL (énergie de transition) et le positionnement du groupe sur les différents métiers de la "transition énergétique".