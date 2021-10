Technip Energies : Nova Energies va développer un ensemble d'études visant à réduire l'empreinte carbone du complexe de "ZapSibNeftekhim"

(Boursier.com) — NOVA ENERGIES - une joint-venture de Technip Energies et NIPIGAS - a remporté un contrat de pré-ingénierie d'avant-projet détaillée (pré-FEED) auprès de SIBUR pour étudier les solutions potentielles de capture de carbone pour son complexe pétrochimique "ZapSibNeftekhim".

Les travaux de NOVA ENERGIES comprennent le développement de technologies et de solutions techniques optimales, ainsi qu'une estimation des coûts du procédé de capture, de transport et d'utilisation du dioxyde de carbone (CO2) depuis "ZapSibNeftekhim" et la centrale thermoélectrique de Tobolsk, qui est l'unique fournisseur de vapeur de l'usine et le principal fournisseur de chaleur pour les logements et les infrastructures sociales de la région.

Loïc Chapuis, Senior Vice President Paris Business Unit de Technip Energies a commenté : "Ce contrat confirme notre engagement à accélérer, à travers notre joint-venture avec NIPIGAS, la transition énergétique en Russie. Cela témoigne également de notre relation de longue date et de confiance avec SIBUR. Ce projet, qui renforcera le positionnement de Technip Energies en tant que leader des solutions bas-carbone, est le résultat de nos capacités de d'exécution et de livraison de projets d'envergure mondiale depuis plus de 10 ans en Russie."