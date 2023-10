Technip Energies : le titre décroche après les révélations du 'Monde'

(Boursier.com) — Technip Energies décroche de près de 10% à 20,4 euros ce jeudi à Paris, chahuté après les révélations du 'Monde'. Sur son site internet, le quotidien "révèle comment l'entreprise d'ingénierie a limité ses pertes financières en retardant sa sortie du chantier de l'usine Arctic LNG 2 après le début de l'invasion russe en Ukraine".

Le journal rappelle que Technip Energies jouait gros puisque "le contrat qu'il a remporté pour superviser l'ingénierie et la construction du projet, en Russie et en Chine, s'élève à plus de 7 milliards d'euros". Cette nouvelle méga-usine de liquéfaction de gaz devrait permettre d'augmenter de 60% les capacités d'exportation de GNL de Moscou d'ici 2026.

L'enquête du 'Monde' révèle que "Technip a non seulement préparé sa sortie, mais a également facilité la poursuite du projet alors que les Etats-Unis et l'Europe cherchaient, au contraire, à l'entraver. Les données douanières, les images satellites, les documents internes et les témoignages suggèrent que le groupe français et plusieurs autres entreprises occidentales auraient pu contourner les sanctions internationales durant ces quinze mois".

Dans un mail transmis à 'Bloomberg', le groupe déclare avoir respecté les sanctions occidentales sur le projet Arctic LNG2. Il affirme que les activités affectées par les sanctions ont été progressivement suspendues et qu'il a "agi de manière diligente" en application des sanctions de l'UE, des États-Unis et du Royaume-Uni. Technip Energies a confirmé sa sortie du projet Arctic LNG2 le 27 juillet dernier.