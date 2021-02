Technip Energies : le titre décolle pour sa première séance

Technip Energies : le titre décolle pour sa première séance









Crédit photo © TechnipFMC

(Boursier.com) — Technip Energies accroît ses gains à la mi-journée avec un titre qui s'envole désormais de plus de 50% à 13,8 euros pour sa première séance en tant que société indépendante. Scindée de TechnipFMC, Technip Energies se veut être un acteur majeur de l'ingénierie et de la technologie. Le cours de référence technique de Technip Energies avait été fixé à 9 euros alors que 5 anciennes actions TechnipFMC donnaient droit à une action Technip Energies. Cette dernière, qui reste, pour le moment, détenue à hauteur de 49,9% par TechnipFMC vise cette année un chiffre d'affaires de 6,5 à 7,0 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 5,5% à 6,0%.

Technip Energies, avec environ 15.000 salariés dans 34 pays, occupe des positions de premier plan dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène, et se positionne sur les marchés en croissance de la "chimie durable" et de la gestion du CO2. La société estime disposer d'un "réservoir important d'opportunités de marché" annuel estimé à plus de 100 milliards d'euros.

Alors que la scission avait été annoncée à l'été 2019, TechnipFMC a dû la reporter plusieurs fois en raison notamment de la forte chute des prix du pétrole consécutive à la crise du coronavirus. Le groupe américain a justifié l'opération en faisant valoir que les deux entreprises ont des marchés et des bases de clients distincts et pourraient à l'avenir se concentrer sur leurs stratégies respectives et bénéficier d'une "plus grande agilité et de meilleures opportunités de croissance".