Technip Energies : le titre bondit après le gain d'un contrat majeur au Qatar

(Boursier.com) — Technip Energies accélère et grimpe désormais de près de 4% à 19,5 euros. Le groupe vient d'annoncer que sa joint-venture T.ENCCC menée en partenariat avec Consolidated Contractors Company (CCC) a remporté un contrat majeur d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service (EPCC) auprès de QatarEnergy pour les installations à terre du projet North Field South (NFS). Pour Technip Energies, un contrat " majeur " dépasse 1 milliard d'euros.

Ce contrat couvre la livraison de deux méga-trains, construits par CCC, chacun d'une capacité de 8 millions de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL). Le projet inclut une importante installation de capture et de séquestration du CO2, d'une capacité de 1,5 Mtpa, qui permettra de réduire de plus de 25% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à des installations similaires de GNL. Ce projet d'expansion produira environ 16 millions de tonnes de GNL supplémentaires par an, ce qui portera la production totale du Qatar de 110 à 126 millions de tonnes par an.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a déclaré: "nous sommes très honorés d'avoir été sélectionnés par QatarEnergy pour ce mégaprojet de GNL, aux côtés de notre partenaire de longue date CCC, leader reconnu dans le domaine de la construction de trains de GNL. Ce contrat témoigne de la confiance et de la solidité de notre relation avec QatarEnergy. Ce nouveau projet reflète notre leadership sur le marché du GNL, nécessaire pour résoudre le trilemme d'une énergie abordable, disponible et durable. Enfin, plus que jamais, nous démontrons notre capacité à intégrer des technologies pour produire un GNL à faible teneur en carbone".

Technip Energies opère depuis plusieurs décennies au Qatar, un pays stratégique pour la société, où il est implanté depuis 1986.