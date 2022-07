Technip Energies : le marché n'est pas convaincu par les résultats

(Boursier.com) — Malgré une solide performance au premier semestre avec un impact de la sortie ordonnée initiée sur le projet Arctic LNG 2 plus que compensé par la croissance de 18% des revenus du reste du portefeuille d'activités, le titre Technip Energies recule de 1% à 10,35 euros ce jeudi en bourse de Paris. La Marge d'EBIT récurrent ajusté est de 6,3% et le résultat net ajusté de 132 millions d'euros, en augmentation de 31% par rapport à l'année précédente.

Le groupe souligne l'augmentation des prévisions de marge d'EBIT récurrent ajusté au titre de l'exercice 2022 à un minimum de 6,8% en excluant le projet Arctic LNG 2 reflétant la performance solide du premier semestre.

La prise de commandes liées à la transition énergétique pour le premier semestre est supérieure à 500 millions d'euros (hors GNL), avec la perspective d'atteindre environ 1 milliard d'euros à fin 2022.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté : "La détermination de nos équipes à délivrer nos projets, ainsi que leur engagement auprès de nos clients et de notre chaine d'approvisionnement continue de porter leurs fruits malgré les défis liés à l'environnement externe. L'introduction de gaz dans le FLNG de Coral, une étape majeure du projet, en ligne avec le calendrier initial pré-pandémie, symbolise parfaitement ces réalisations. La croissance du chiffre d'affaires du premier semestre est en ligne avec notre cadre financier annuel et nous anticipons une accélération de la croissance de notre activité hors de Russie au second semestre. La bonne exécution de notre carnet de commandes génère une rentabilité supérieure à nos prévisions initiales, ce qui nous conduit à relever nos perspectives de marge pour l'ensemble de l'année."

"En ce qui concerne le projet Arctic LNG 2 en Russie, conformément aux sanctions applicables, nous continuons à mettre en oeuvre une sortie ordonnée du projet. Nous avons suspendu la large majorité des travaux, et le processus de sortie prendra probablement plusieurs mois en raison des termes du contrat et de la taille inhérente du projet. Comme nous l'avons déjà indiqué, nous n'anticipons aucune exposition financière nette négative en raison de nos droits contractuels et de la position bilantielle du projet."

Le dirigeant poursuit : "Au cours du deuxième trimestre, nous avons remporté des projets clés de capture du carbone, notamment les installations de capture et de stockage en Norvège pour Hafslund Oslo Celsio, sur la plus large unité mondiale de transformation des déchets en énergie, avec capture du CO2. Ces succès commerciaux illustrent notre leadership et la reconnaissance de notre expertise et de notre maîtrise technologique dans un marché aux perspectives de croissance considérables à moyen et long terme."

"Cette dynamique dans le domaine de la capture du carbone reflète aussi le niveau de maturité de nos opportunités dans la transition énergétique dans son ensemble. Également illustrées par les récents succès commerciaux dans les bio-carburants et l'hydrogène décarboné, plus de 500 millions d'euros de prise de commandes au premier semestre étaient directement liés aux thématiques de la transition énergétique. Nous sommes convaincus que cette dynamique commerciale va se poursuivre et nous prévoyons d'atteindre environ 1 milliard d'euros de prise de commandes liées à la transition énergétique, hors GNL, d'ici fin 2022. En outre, nombre de ces attributions viendront enrichir notre carnet de commandes pour l'activité Technologie, Produits et Services, renforçant ainsi les perspectives de croissance à moyen terme de notre segment aux marges les plus élevées."

"Les fondamentaux du marché de l'énergie, notamment le gaz naturel, le GNL et les énergies renouvelables, sont solides et sous-tendent le positionnement stratégique de notre offre et nos perspectives de prises de commandes à moyen terme. Malgré les craintes de récession, une augmentation significative des investissements dans les infrastructures énergétiques sera nécessaire pour satisfaire la demande et atteindre les objectifs d'indépendance énergétique. La transition vers un système énergétique à faible émission de carbone exige innovation, technologie et expertise technique, ouvrant un nouvel âge d'or à l'ingénierie, où Technip Energies continuera de jouer un rôle de premier plan."