Technip Energies : lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 29,85 ME

(Boursier.com) — Technip Energies annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 29.850.000 euros devant être exécuté jusqu'au 31 décembre 2022 à compter de la publication du présent communiqué de presse. Le programme de rachat d'actions sera réalisé conformément à l'autorisation du Conseil d'administration et aux dispositions du Règlement (UE) no 596/2014 relatif aux abus de marché, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission et de la règle 10b5-1(c) du United States Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé.

La Société a l'intention de mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions et de conserver les actions ainsi rachetées en propre pour répondre à ses obligations en matière de plans d'intéressement en actions.

Au 22 mars 2022, la société détient environ 3 millions d'actions propres, représentant environ 1,7% de son capital social émis.

La Société désignera un intermédiaire chargé d'exécuter le programme de rachat d'actions conformément à la réglementation en vigueur. L'intermédiaire prendra ses décisions relatives à l'acquisition d'actions de la Société de manière indépendante, y compris en ce qui concerne le calendrier des acquisitions, et tous les achats effectués respecteront les limites journalières de prix et de volume.

Le nombre maximal d'actions pouvant être acquises en vertu du programme pour un montant de 29.850.000 euros s'élèverait à 2.700.000 actions, ce qui représente environ 1,5% du capital social émis de la Société. Les rachats d'actions seront effectués sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Le prix payé pour toute action acquise dans le cadre du programme de rachat d'actions sera soumis à un prix maximum égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes : (i) le prix de la dernière opération indépendante et (ii) l'offre d'achat indépendante actuelle la plus élevée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, et à toutes les autres conditions qui pourront être convenues avec l'intermédiaire.

Le calendrier, le nombre et la valeur des actions ordinaires de la Société rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions dépendront d'un certain nombre de facteurs, incluant notamment les conditions du marché, l'état général de l'activité et les obligations légales applicables. La Société n'est pas tenue de mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions et, le cas échéant, le programme de rachat d'actions pourra être suspendu et interrompu à tout moment, pour quelque raison que ce soit et sans préavis, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Le programme de rachat d'actions met en oeuvre l'autorisation donnée par l'actionnaire unique de la Société avant l'introduction en bourse de la Société le 15 février 2021 de racheter des actions conformément à l'autorisation du Conseil d'administration.

La Société communiquera le détail des achats d'actions effectués dans le cadre du programme de rachat d'actions, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les frais que la Société pourrait encourir au titre de l'achat des actions dans le cadre du programme de rachat d'actions dépendront du prix et des conditions selon lesquels les achats seront effectivement réalisés.