Technip Energies grimpe, JP Morgan en renfort

Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — Technip Energies se distingue ce lundi. En hausse de 6,3% à 11,3 euros, l'action de la société d'ingénierie et de technologies pour la transition énergétique s'offre la tête du SBF120. Le titre est soutenu par le toujours très influent JP Morgan qui a entamé le suivi de l'action avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 14,3 euros. Selon le courtier, l'entreprise est bien positionnée pour tirer parti des tendances clés de la transition énergétique et bénéficie d'un cadre financier "solide"