Technip Energies et Saulsbury Industries remportent un contrat EPC pour le captage et le stockage du carbone sur le site d'ExxonMobil LaBarge aux États-Unis

(Boursier.com) — Technip Energies, en consortium avec Saulsbury Industries, a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) afin d'augmenter la capacité de captage et de stockage du carbone (CCS) à l'usine LaBarge d'Exxonmobil, dans le Wyoming, aux États-Unis.

L'usine LaBarge a déjà capté plus de CO2 que toute autre installation dans le monde(1). L'usine a la capacité de capter plus de 6 millions de tonnes métriques par an, et ce projet d'expansion permettra de capter plus d'un million de tonnes métriques supplémentaires de CO2 par an.

L'expansion consistera en une modification de l'usine de traitement de gaz existante pour augmenter la capacité de captage du carbone et l'installation d'un pipeline pour transporter le CO2 vers le réservoir où il sera stocké. Technip Energies sera responsable des services d'ingénierie et de fourniture des équipements, tandis que Saulsbury Industries se chargera de la construction et de l'installation du pipeline.

Laure Mandrou, Senior Vice President Solutions énergétiques sans carbone de Technip Energies, a déclaré : "Nous sommes très heureux de travailler avec ExxonMobil pour accroître la capacité de captage et stockage du carbone de LaBarge, la plus grande installation de captage de carbone au monde. Nous nous engageons à faire avancer la transition énergétique et ce projet sera une référence dans la réduction des émissions de carbone."