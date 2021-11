Technip Energies et Petronas s'associent pour accélérer le développement des technologies de capture du carbone

(Boursier.com) — Technip Energies et PETRONAS ont signé un protocole d'accord (" Heads of Agreement ") établissant un cadre de collaboration stratégique pour le développement et la commercialisation des technologies de capture du carbone.

Celles-ci comprennent des technologies de PETRONAS, notamment la technologie de récupération cryogénique du CO2 assistée " Rotating Pack Bed " (CryoMin) ainsi que la technologie de récupération du CO2 par membrane (PN2).

Technip Energies et PETRONAS s'engagent à accélérer la transition vers un avenir zéro-carbone en développant davantage l'innovation et en encourageant des collaborations technologiques actives.

Les deux sociétés travailleront ensemble pour poursuivre le développement des technologies de capture du carbone ainsi que des services et équipements associés, afin d'aider les opérateurs à réduire de manière durable les émissions de carbone de leurs actifs.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : "La collaboration est cruciale dans l'ensemble de l'industrie pour accélérer la transition énergétique. Nous sommes fiers d'avoir signé ce partenariat stratégique avec PETRONAS, client et partenaire de longue date qui a par le passé confié à Technip Energies la conception et la livraison de certains de ses actifs les plus emblématiques. Ce nouveau partenariat étend notre collaboration historique avec PETRONAS aux développements technologiques dans le cadre de la transition énergétique, en faisant appel aux capacités de Technip Energies sur les technologies de décarbonation. Il générera notamment des synergies uniques en combinant les expériences respectives de Technip Energies et PETRONAS dans le développement de technologies essentielles pour le captage et la gestion du CO2. Je suis convaincu que les technologies que nous allons codévelopper et commercialiser serviront largement les efforts de décarbonation de PETRONAS et d'autres clients."

Bacho Pilong, Senior Vice President de la livraison de projets et de la technologie chez PETRONAS, a déclaré : "PETRONAS s'appuie sur les innovations dans le cadre d'une approche holistique pour atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 et a identifié les technologies de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) parmi les principaux leviers pour atteindre cette ambition. Nous sommes enthousiasmés par les nombreuses possibilités qu'offriront cette collaboration entre deux sociétés engagées dans l'avancement des technologies et qui feront mutuellement progresser notre programme de développement durable. Nous espérons également que notre synergie et les succès qui en découleront stimuleront des partenariats similaires qui répondront au triple d'impact positif en matière économique, social et environnemental."