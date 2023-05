Technip Energies et John Cockerill annoncent le lancement de Rely

(Boursier.com) — Technip Energies et John Cockerill, deux leaders industriels sur le marché de l'hydrogène, annoncent le lancement de Rely, un fournisseur unique de solutions intégrées et compétitives d'hydrogène vert.

L'industrie de l'énergie et les industries lourdes sont à un tournant majeur. Pour atteindre les objectifs net-zéro, ces maillons essentiels de l'économie mondiale ont besoin de se décarboner massivement. L'hydrogène vert et ses dérivés (power-to-X) joueront, en tant que carburants propres, un rôle clé dans la décarbonation des industries difficiles à décarboner et à électrifier.

Technip Energies et John Cockerill partagent l'objectif commun d'accélérer la transition énergétique. Technip Energies s'appuiera sur plus de 60 ans d'expérience dans la réalisation de projets et l'intégration de technologies, reflétées dans sa position de leader mondial avec plus de 270 usines d'hydrogène livrées. John Cockerill s'appuiera sur son savoir-faire industriel de plus de 200 ans, son expertise en matière d'ingénierie et de fabrication, et une part de plus de 20% du marché des électrolyseurs.

Rely proposera des solutions de bout en bout, depuis les services préalables à la décision d'investissement, y compris les conseils techniques et financiers, jusqu'à la fourniture de produits propriétaires, l'exécution du projet, l'exploitation et la maintenance.

L'innovation jouera un rôle déterminant dans la baisse significative des coûts et permettra la croissance rapide des marchés de l'hydrogène vert. Rely abritera une plateforme unique de recherche et de développement qui permettra d'améliorer les technologies, de développer des nouveaux produits et technologies, et d'améliorer la compétitivité des projets pour les marchés de l'hydrogène vert et du power-to-X.

Rely assurera l'exécution des projets pour ses clients en sécurisant la chaîne d'approvisionnement grâce notamment à un contrat de réservation de capacité et de fourniture d'électrolyseurs alcalins pressurisés auprès de John Cockerill Hydrogen, une filiale de John Cockerill. Dans le cadre de cet accord, Rely devrait devenir actionnaire minoritaire de John Cockerill Hydrogen avec une participation minoritaire de 10%.

Rely s'adressera au marché des projets à l'échelle industrielle, avec l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros à horizon 2030.

Basée en Belgique, Rely sera détenue à 60% par Technip Energies et à 40% par John Cockerill. L'entreprise sera dirigée par Damien Eyriès de Technip Energies en tant que Directeur général et Jean Jouet de John Cockerill en tant que Directeur de la technologie. Dès sa création, la nouvelle société bénéficiera des services de plus de 200 spécialistes de l'hydrogène.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a déclaré : "Atteindre les objectifs net-zéro nécessite des investissements importants pour développer et implémenter des solutions de décarbonation. Ces ambitions mondiales appellent au développement de solutions abordables et de produits durables au service des industries et des consommateurs. Technip Energies s'engage à relever ce défi, et, avec John Cockerill, nous annonçons ainsi la création de Rely - une nouvelle société de technologies et de solutions intégrées pour les marchés de l'hydrogène vert et du power-to-X. Rely réunira une combinaison unique d'expertises en vue de bâtir un pont entre l'électron vert et la molécule."

François Michel, Administrateur Délégué de John Cockerill, a déclaré : "Pour jouer un rôle important dans la transition énergétique, l'hydrogène vert a besoin de solutions robustes, flexibles et compétitives, optimisées de bout en bout. Rely fournira exactement ce dont les pays, les industries et les marchés ont besoin pour décarboner des chaînes de valeur entières grâce à l'hydrogène vert. Je suis impatient de voir son formidable développement au cours des prochaines années. Je suis également heureux de l'accélération que favorisera Rely au niveau du développement du réseau de gigafactories d'électrolyseurs de John Cockerill, ce qui profitera à tous nos clients à travers le monde."

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année.