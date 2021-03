Technip Energies : encore un avis

Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — Technip Energies reperd 7% après son récent rebond, à 13,65 euros ce jeudi, malgré le broker Citi qui a débuté le suivi du dossier à l''achat'. Le titre de la société d'ingénierie et de technologies pour la transition énergétique, fraîchement débarqué en bourse, reste très suivi par les analystes. Précédemment, Barclays avait aussi débuté la couverture du dossier, plus précisément des ADR cotés aux USA, avec un avis 'pondération en ligne' et un cours de 12$ dans le viseur. Outre la récente hausse des cours du pétrole, l'action avait bénéficié dernièrement du soutien de la SocGen qui a initié le suivi de la valeur avec un conseil 'acheter' et un objectif de cours de 15,7 euros. Kepler Cheuvreux avait aussi débuté la couverture du dossier avec un conseil 'achat'.