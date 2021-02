Technip Energies : encore du vert !

Technip Energies : encore du vert !









Crédit photo © Technip

(Boursier.com) — Troisième séance de cotation et troisième jour dans le vert pour Technip Energies. Dans un marché légèrement baissier, la société scindée de TechnipFMC gagne encore 1% à 12,9 euros à la mi-journée. UBS a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'neutre' et 16 euros dans le viseur. Le cours de référence technique de Technip Energies pour son premier jour de négociations avait été fixé à 9 euros alors que 5 anciennes actions TechnipFMC donnaient droit à une action Technip Energies.

Technip Energies, avec environ 15.000 salariés dans 34 pays, occupe des positions de premier plan dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène, et se positionne sur les marchés en croissance de la "chimie durable" et de la gestion du CO2. La société estime disposer d'un "réservoir important d'opportunités de marché" annuel estimé à plus de 100 milliards d'euros.