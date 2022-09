Technip Energies : en tête du SBF120

(Boursier.com) — Dans les premières positions du palmarès, Technip Energies bondit de 6,4% à 13,4 euros sur la place parisienne, soutenu par une note d'analyste. A l''achat', Citi a en effet revalorisé le titre du groupe d'Ingénierie et de Technologies de 15,5 à 17 euros. La banque estime que la société dispose d'une "abondance d'opportunités" pour remplir son carnet de commandes après avoir retiré le projet Russia Arctic LNG-2 de son portefeuille. Elle voit notamment de belles opportunités dans le GNL aux États-Unis et au Moyen-Orient. Quant à l'action, elle se situe environ 20% en dessous de ses sommets historiques, et la société reste décotée par rapport à ses pairs européens.