Technip Energies : en baisse malgré les annonces

(Boursier.com) — Technip Energies recule de 1,5% à 19,60 euros ce mercredi, malgré l'annonce d'un contrat dont le montant n'a pas été révélé, mais qui est jugé "significatif" par le groupe, soit entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, auprès de Shaanxi LNG Reserves & Logistics Co. Ltd. pour le projet " Xi'An LNG Emergency Reserve & Peak Regulation " d'une capacité de 3 millions de mètres cubes par jour, en Chine.

Le contrat porte sur la conception du procédé, l'ingénierie d'avant-projet détaillée, ainsi que sur la fourniture d'équipements clés pour un seul train de GNL de 0,8 MTPA. Ce contrat couvre également les services techniques pour la construction, la mise en service, le démarrage et les essais de performance. Parmi les derniers avis de brokers, RBC a repris la couverture de la valeur avec un avis 'performance sectorielle' et un cours cible de 24 euros.