Technip Energies : de retour sur les 20 euros

(Boursier.com) — Technip Energies recule de 0,6%, de retour à 20 euros ce mercredi, malgré le broker Barclays qui a relevé son objectif de cours sur le dossier de 20 à 26,5 euros avec un avis à 'surpondérer'. Parmi les autres 'recos' d'analystes, RBC avait déjà repris la couverture de la valeur avec un avis 'performance sectorielle' et un cours cible de 24 euros. Le groupe parapétrolier a dévoilé récemment pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires ajusté de 6,4 milliards d'euros et une marge d'EBIT récurrent ajusté de 7%, en hausse de 50 points de base par rapport à l'année précédente. Le résultat net a progressé à 320,2 ME, contre 251,4 ME en 2021, soit 1,79 Euro par action, contre 1,39 Euro un an plus tôt.

La forte croissance du bénéfice par action permet ainsi d'augmenter le dividende proposé à 0,52 euro/action, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Les prises de commandes ajustées de l'exercice 2022 s'élèvent à 3.845 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,6.