Technip Energies : contrat EPCC pour le projet d'hydrogène vert YURI en Australie

(Boursier.com) — Technip Energies leader d'un consortium avec Monford Group, a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service (EPCC) auprès de Yuri Operations Pty Ltd, pour développer le projet Project Yuri Phase 0 qui est une usine d'hydrogène vert, dans la région de Pilbara en Australie occidentale.

Le projet Yuri, développé en partenariat avec Yara Clean Ammonia et ENGIE, comprend une usine d'électrolyse de 10 mégawatts et un parc photovoltaïque de 18 mégawatts avec son système d'énergie par batterie (BESS) de 8 mégawatts fournissant l'énergie nécessaire à l'électrolyse. Il produira jusqu'à 640 tonnes d'hydrogène vert par an pour une utilisation dans l'usine d'ammoniac Yara Pilbara existante et ainsi produire de l'ammoniac vert.

Technip Energies est responsable de la gestion globale du projet et de l'ingénierie, de la fourniture des équipements, de la mise en service et du démarrage de l'usine d'électrolyse. Monford Group est responsable de la construction globale du projet et de l'ingénierie, de la fourniture des équipements, de la mise en service et du démarrage du parc photovoltaïque.