Technip Energies confirme ses prévisions annuelles après un résultat net de 207,3 ME sur 9 mois

(Boursier.com) — Technip Energies, leader de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour les 9 premiers mois de l'exercice 2023. Le Chiffre d'affaires ajusté des 9 premiers mois 2023 est de 4,4 milliards d'euros et la marge d'EBIT récurrent ajusté de 7,2% avec un Ebit récurrent de 318,6 ME et un Résultat net de 207,3 ME.

Les prévisions pour l'exercice 2023 sont confirmées avec des perspectives de croissance du segment TPS soutenues par le positionnement stratégique du groupe et les succès commerciaux. La direction souligne parallèlement l'augmentation des opportunités commerciales et des études préliminaires dans les domaines du GNL et de la décarbonation.

Les prises de commandes ajustées des 9 premiers mois de l'exercice 2023 s'élèvent à 9.508 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 2,2. Les prises de commandes ajustées du troisième trimestre 2023 s'élèvent à 548 millions d'euros et comprennent un contrat significatif pour une unité de production d'hydrogène dans la bioraffinerie de bp à Kwinana en Australie, deux contrats d'EPsCm pour une unité de biocarburants et une unité d'hydrogène vert pour Galp dans sa raffinerie de Sines au Portugal, ainsi que d'autres études, contrats de service et projets de moindre ampleur.

Le premier semestre a été marqué par un contrat majeur de GNL pour le projet North Field South de QatarEnergy, un contrat significatif d'équipement propriétaire d'éthylène pour le complexe pétrochimique de Ras Laffan pour QatarEnergy et CPChem au Qatar, un contrat significatif pour le projet de GNL électrifié Xi'An en Chine, un contrat FEED pour un projet de captage du carbone dans une usine de valorisation énergétique des déchets de Vestforbrænding au Danemark, un contrat FEED pour le projet d'unité de captage du carbone de Calpine, Texas, aux États-Unis, un contrat FEED pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde pour l'usine d'ExxonMobil à Baytown, Texas, aux États-Unis, un contrat de conseil en management de projet auprès d'Aramco pour le plan directeur de la nouvelle ville industrielle de Ras Al Khair en Arabie Saoudite, ainsi que d'autres études, contrats de service et projets de moindre ampleur.

Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 34% en glissement annuel pour atteindre 18 milliards d'euros, ce qui équivaut à 2,8 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2022.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté : "Nos résultats solides depuis le début de l'année reflètent l'engagement continu de nos équipes sur l'exécution de nos activités et soutiennent nos perspectives financières pour l'exercice. Le troisième trimestre marque une inflexion pour le segment Livraison de projet, qui a vu une amélioration séquentielle de son chiffre d'affaires et conservé des marges élevées. Pour les activités Technologie, Produits et Services (TPS), la forte croissance des ventes porte la contribution de ce segment à plus de 30 % du chiffre d'affaires du groupe depuis le début de l'année. La dynamique commerciale de TPS a été soutenue, notamment via des prises de commandes pour une unité de production d'hydrogène, pour une bioraffinerie, et d'importants contrats de services dans les domaines des carburants renouvelables et de l'hydrogène vert.

Le développement stratégique du segment TPS reste une priorité et nous continuons à collaborer avec des partenaires majeurs en matière d'innovation, de mise à l'échelle et d'intégration des technologies. Au cours du trimestre, plusieurs partenariats ont été annoncés dans les domaines des carburants d'aviation durables, des technologies chimiques et de recyclage des déchets plastiques. Nous avons par ailleurs lancé la construction d'une usine pilote à Francfort en Allemagne pour démontrer à plus grande échelle la technologie de recyclage chimique des textiles pour produire du PET recyclé (rPET). Ces développements, combinés à d'autres initiatives en cours ou planifiées, soutiennent les perspectives de croissance à plus long terme du segment TPS.

En septembre, nous avons réalisé avec succès notre première opération mondiale d'actionnariat salarié, ESOP. L'offre a été largement sur-souscrite, et Technip Energies compte maintenant 33% d''employés actionnaires au sein de l'entreprise. Cela témoigne de la confiance de nos équipes dans la stratégie de Technip Energies (T.EN) et dans son potentiel de création de valeur à long terme. Notre parcours et notre ambition en matière de développement durable continuent à être reconnus comme en témoigne l'amélioration de nos notations par les agences ESG, qui placent T.EN dans le peloton de tête de son secteur d'activité. Nous avons établi une feuille de route ESG ambitieuse et sommes déterminés à poursuivre nos efforts en matière de développement durable.

En ce qui concerne les perspectives commerciales, dans le domaine du GNL, nous travaillons très activement sur un nombre élevé d'opportunités en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient et sommes confiants quant au potentiel de prise de commandes sélectives au cours des 12 à 24 prochain mois, y compris en matière de GNL bas-carbone.

Au-delà du GNL, l'énergie et d'autres secteurs font preuve d'une ambition et d'un engagement réel pour décarboner leurs activités et adopter des solutions plus durables. Pour T.EN, cela se traduit par des progrès notables en matière d'études préliminaires et d'opportunités commerciales, notamment dans le captage du carbone, l'hydrogène bas-carbone et les carburants durables. Notre base de clients s'étend bien au-delà des clients traditionnels du secteur de l'énergie, car nos compétences et nos talents sont requis pour atteindre les objectifs de neutralité carbone dans tous les secteurs. Ceci soutient pleinement la croissance future du carnet de commandes dans les segments Livraison de projet et TPS et positionne T.EN comme un acteur central de la transition énergétique."