Technip Energies collabore avec NPCC pour accélérer la transition énergétique

(Boursier.com) — Technip Energies et National Petroleum Construction Company (NPCC), filiale de National Marine Dredging Company, ont signé un protocole d'accord (MoU) pour accélérer la transition énergétique aux Émirats Arabes Unis (EAU) et dans d'autres pays de la zone Moyen-Orient Afrique du Nord.

Le protocole d'accord a été signé le 21 septembre lors de la conférence Gastech par le Directeur général de NPCC Ahmed Dhaheri et le Directeur général de Technip Energies Arnaud Pieton en présence de hauts responsables des deux sociétés.

De par l'engagement que suscite la transition énergétique et la décarbonation, il existe une dynamique sans précédent dans l'industrie des énergies propres. L'objectif de cet accord est d'explorer et de capitaliser sur cette opportunité et de fournir des services à valeur ajoutée. Technip Energies et NPCC vont créer une Joint-Venture (JV) pour mener et accélérer la transition énergétique.

Avec plus de trois décennies de collaboration, les deux entités apporteront une valeur ajoutée complémentaire à la JV. Alors que Technip Energies contribuera par son savoir-faire technologique, ses capacités globales de gestion de projet et ses solutions innovantes de la phase conceptuelle à la livraison du projet, NPCC apportera ses compétences en gestion de projet pour les projets EPC, son empreinte régionale et ses capacités de fabrication.

Le partenariat stratégique visera à saisir des opportunités dans la transition énergétique et à promouvoir les meilleures pratiques en matière d'ingénierie. Il renforcera également la coopération dans les projets d'hydrogène bleu et vert et les projets de décarbonation associés, le captage du CO2, en plus des projets industriels dans les domaines de la valorisation énergétique des déchets, du bioraffinage, de la biochimie, de l'ammoniac ainsi que d'autres thèmes liés à la transition énergétique.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir signé ce partenariat avec NPCC, un partenaire de longue date avec lequel nous avons réalisé plusieurs projets emblématiques. Nous avons toujours était convaincu par le partage des connaissances techniques, des technologies et des compétences qui contribuent à la croissance globale et au bien-être des pays dans lesquels nous opérons, et par la création de valeur en local. Ce partenariat permettra d'identifier des opportunités concrètes telles que la capture du CO2, l'hydrogène bleu/vert et l'ammoniac. Il permettra également de combiner le savoir-faire technologique, les capacités techniques, l'expérience d'exécution mondiale et locale et la solidité financière pour fournir des solutions holistiques afin d'accélérer la transition vers une société bas-carbone."