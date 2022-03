Technip Energies : collaboration avec Greenko dans l'hydrogène vert

(Boursier.com) — Technip Energies et Greenko ZeroC Private Ltd ont signé un protocole d'accord pour explorer les opportunités de développement de projets d'hydrogène vert dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, des engrais, de la chimie et des centrales électriques en Inde pour accélérer la transition énergétique de l'Inde.

Le protocole d'accord vise à faciliter la collaboration entre les équipes de Technip Energies en Inde et de Greenko afin de saisir conjointement des opportunités sur la base d'un modèle "Build-Own-Operate (BOO)" - où Greenko sera l'opérateur BOO et propriétaire de l'actif et Technip Energies apportera son soutien avec les services d'ingénierie, l'intégration et la réalisation de projet EP/EPC - pour des projets pilotes et commerciaux dans 'hydrogène vert et les projets associés en Inde afin d'offrir des solutions technologiques compétitives sur le plan économique.

Les deux sociétés apportent des compétences complémentaires et à valeur ajoutée à ce partenariat : Technip Energies, son expertise dans l'hydrogène, ses capacités en matière d'intégration, ses compétences en gestion de projet EPC et son empreinte régionale ; Greenko, son savoir-faire technologique, son expertise et ses actifs dans les énergies renouvelables, qui couvrent le solaire, l'éolien et l'hydraulique.