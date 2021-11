Technip Energies : baissier mais survendu (AT)

Synthèse Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement bas. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours. Mouvements et niveaux Le titre est orienté à la baisse. Il est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 13.29. La moyenne mobile à 20 jours est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours. Notre premier support est à 11.7 EUR, puis à 11.28 EUR et la résistance est à 13.39 EUR, puis à 13.81 EUR Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Neutre Cours au 29/11 11,99 Tendance de fond Négatif MM20 12,97 Support 1 11,70 MM50 13,29 Support 2 11,28 RSI 29,68 Résistance 1 13,39 MACD - 0,28 Résistance 2 13,81 Stochastique 14,72 Analyse technique fournie par © TEC