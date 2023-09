Technip Energies annonce le succès de sa première opération mondiale d'actionnariat salarié ESOP 2023

(Boursier.com) — Le 18 avril 2023, Technip Energies (ISIN:NL0014559478) annonçait le lancement de ESOP 2023, une opération d'actionnariat salarié proposée à environ 12.000 salariés éligibles dans 19 pays, avec l'objectif principal d'associer les collaborateurs à la création de valeur à long-terme de la société.

L'opération reposait sur deux offres :

"ESOP Classic", permettant de souscrire à un prix décoté avec le bénéfice de l'abondement,

"ESOP Leverage", permettant de bénéficier d'une protection de l'apport personnel, et du montant le plus élevé entre (i) un rendement minimum garanti sur la durée d'investissement et (ii) un multiple de la hausse moyenne protégée du cours de l'action Technip Energies.

Ces deux offres ont été proposées dans le cadre du plan d'épargne groupe (PEG) et du plan d'épargne groupe international (PEGI) de Technip Energies.

1.756.434 nouvelles actions ont été émises lors de cette augmentation de capital le 19 septembre 2023, représentant 0,98% du capital social, pour un produit total de l'émission s'élevant à 29.999.892,72 euros.

Le succès a été au rendez-vous pour cette première opération puisque le volume de demandes a été significativement supérieur à l'enveloppe prévue. En effet plus de 4.500 salariés ont fait le choix de souscrire à l'offre ESOP 2023 portant le taux de souscription global à 33%.

Ce succès témoigne de la confiance et de l'adhésion des équipes à la stratégie de Technip Energies ainsi que le signe fort de leur engagement pour la création de valeur à long-terme que Technip Energies et ses collaborateurs construisent collectivement pour l'avenir.