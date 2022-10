Technip Energies améliore sa rentabilité

(Boursier.com) — Technip Energies publie ses résultats financiers à neuf mois. Le chiffre d'affaires ajusté des neuf premiers mois 2022 est de 4,86 milliards d'euros, contre 4,91 milliards un an plus tôt. L'Ebit récurrent s'améliore à 336 ME, contre 307 ME un an auparavant. La marge d'Ebit récurrent ajusté est de 6,9%, contre 6,3% un an avant. Le résultat net atteint 222,9 millions d'euros, contre 159,7 ME sur la période comparable, l'an dernier. Le groupe fait aussi état d'une augmentation du résultat dilué par action ajusté de 42% par rapport à l'année précédente, à 1,25 euro. Les prises de commandes totalisent 2,73 milliards d'euros et le carnet de commandes atteint 13,5 milliards, contre 16,5 milliards un an plus tôt. Les prévisions pour l'ensemble de Technip Energies pour l'exercice 2022 comprennent un chiffre d'affaires ajusté allant de 6,2 à 6,5 milliards d'euros, ainsi qu'une marge d'Ebit récurrent ajusté allant de 6,7 à 6,9%. Le groupe souligne également une augmentation significative des prises de commandes du segment TPS contribuant à une hausse substantielle du carnet de commandes du segment (+60% par rapport à l'année précédente), ainsi qu'une croissance des perspectives commerciales futures notamment dans les domaines du GNL et de la décarbonation portées par un contexte très favorable pour l'énergie.