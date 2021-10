Technip Energies ajuste ses prévisions annuelles

(Boursier.com) — Technip Energies annonce aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour les 9 premiers mois de l'exercice 2021. La croissance du chiffre d'affaires ajusté est de 11% à 4.909,9 ME avec une marge d'EBIT récurrent ajusté de 6,3%. Le résultat net ressort à 159,7 ME contre 146,3 ME. Le flux de trésorerie net est de 778 millions d'euros pour les 9 premiers mois, dont 439 ME au troisième trimestre. Le carnet de commandes grimpe à 16.464,2 ME, contre 11.681,4 ME.

Révision des prévisions annuelles : chiffre d'affaires ajusté entre 6,5 et 6,8 milliards d'euros et une marge d'EBIT récurrent ajusté d'au moins 6%.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, à propos des résultats des neuf premiers mois de l'année 2021 et des perspectives pour l'exercice 2021 : "Le chiffre d'affaires du troisième trimestre confirme la bonne trajectoire sur laquelle nous sommes engagés depuis le début de l'année. Malgré les défis actuels liés à la pandémie et la logistique nous avons continué à franchir des étapes importantes, notamment la livraison des premiers modules sur Arctic LNG2. Globalement, nous avons réalisé une croissance à deux chiffres du chiffres d'affaires par rapport à l'année précédente, avec une bonne tenue de nos marges et une forte génération de flux de trésorerie disponible.

La récente volatilité des marchés des matières premières souligne la nécessité de poursuivre les investissements dans les énergies traditionnelles les plus propres, tandis que les sources d'énergie alternatives continuent à être développées. Au troisième trimestre, les commandes ont concerné principalement des services et des études, notamment dans le domaine de la décarbonation. En outre, nous observons un renforcement de la confiance de nos clients pour investir dans de nouveaux projets, dynamique qui devrait se poursuivre en 2022.

Technip Energies est un partenaire reconnu pour le développement et l'intégration de technologies. Nous collaborons avec nos clients pour décarboner leurs projets et les aider à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Au troisième trimestre, nous avons établi plusieurs partenariats stratégiques visant à développer la propriété intellectuelle de solutions bas-carbone et ainsi accélerer la transition énergétique dans les régions clés du Groupe, nous offrant des opportunités commerciales pour les années à venir."

"Les échanges récents avec nos clients confirment que notre stratégie basée sur quatre piliers - le GNL, la décarbonation, la chimie durable et les solutions énergétiques sans carbone - est parfaitement alignée avec les tendances actuelles et futures du marché de l'énergie. Nous sommes convaincus que notre capacité à nous différencier sur le plan technique et notre stratégie d'engagement en amont des projets nous permettront de saisir de manière sélective les opportunités qui assureront à nos actionnaires des résultats financiers solides à moyen et long terme."