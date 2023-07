Technip Energies acquiert Processium afin d'accélérer le développement de technologies pour la neutralité carbone

(Boursier.com) — Technip Energies annonce l'acquisition de Processium, une société experte en développement de procédés, dotée d'un laboratoire et d'installations pilotes situés à Lyon.

Processium est un partenaire de développement industriel qui conçoit et développe des procédés de nouvelle génération pour accompagner la transition énergétique et améliorer la compétitivité industrielle dans le domaine de la chimie durable.

Avec cette acquisition, Technip Energies poursuivra son objectif stratégique d'accélérer le développement de nouveaux procédés et technologies pour répondre aux besoins pressants d'un marché en forte croissance, guidé par des objectifs de développement durable. Technip Energies renforcera son portefeuille de R&D et élargira son offre de services, en s'appuyant sur l'équipe hautement qualifiée de Processium, dotée de compétences spécifiques dans la conception et la mise à l'échelle de réacteurs, et d'un savoir-faire en matière de purification et de traitement en aval.

Processium fournit des services de développement de procédés qui accélèrent et réduisent les risques liés à l'introduction de nouvelles technologies pour des clients allant des start-ups aux grandes entreprises industrielles. L'intégration au sein de Technip Energies permettra de concevoir des offres uniques pour ses clients afin de soutenir le développement de nouveaux procédés et de créer de la valeur ajoutée pour les deux entreprises.

Wei Cai, Directrice de la Technologie de Technip Energies, a commenté : "Nous sommes enthousiastes de bénéficier du talent et de l'expertise reconnue des équipes de Processium. En étroite collaboration avec nos centres technologiques existants, cette acquisition renforcera notre capacité à développer des technologies propriétaires pour répondre à la forte dynamique de l'industrie de la chimie durable."

Pascal Rousseaux, Fondateur et Directeur général de Processium, a commenté : "Nous partageons la même vision des besoins du marché et la combinaison de nos forces respectives permettra de proposer de nouvelles offres pour accompagner nos clients à tous les stades, du concept jusqu'à la solution industrielle. Notre intégration au sein du groupe Technip Energies apportera beaucoup de valeur à nos clients. Nous sommes très heureux et enthousiastes d'explorer les opportunités de collaboration avec les équipes de R&D de Technip Energies."