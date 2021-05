Technip Energies a réalisé avec succès la fixation du prix de son offre d'obligations inaugurale

Crédit photo © Société Technip

(Boursier.com) — Technip Energies N.V., leader en ingénierie et technologie pour la transition énergétique, annonce aujourd'hui la fixation du prix de son offre inaugurale d'obligations séniores non garanties d'un montant total de 600 ME euros et d'un rendement de 1,125%.

L'offre a été sursouscrite plus de 3 fois auprès d'une large base d'investisseurs européens. Le montant principal total des Obligations à émettre dans le cadre de l'offre a été porté de 500 à 600 ME.

Technip Energies a l'intention d'utiliser le produit de l'émission pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement d'un crédit-relais de 650.000.000 euros mis à la disposition de Technip Energies dans le cadre de la scission de Technip Energies de TechnipFMC plc réalisée le 16 février 2021.

Le règlement livraison aura lieu le 28 mai 2021. A cette date, les obligations seront admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Technip Energies est accompagnée par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale et Standard Chartered Bank AG, qui ont agi en tant que coordinateurs globaux et chefs de file conjoints ainsi que Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A et J.P. Morgan AG agissant en tant que teneurs de livres actifs et Crédit Industriel et Commercial S.A., MUFG Securities (Europe) N.V. et UniCredit Bank AG qui ont agi en tant que teneurs de livre passifs.