Technip Energies : à quel prix ?

(Boursier.com) — Technip Energies recule modestement de 0,5% ce jeudi, à 19,20 euros, alors que le broker Morgan Stanley surpondère le titre avec un objectif ajusté de 25,40 à 25 euros... Le groupe a annoncé récemment la création de Reju, une nouvelle société spécialisée dans le recyclage du PET (polyéthylène téréphtalate) présent dans les textiles (rPET). Reju s'appuiera sur la technologie innovante développée dans le cadre d'une co-entreprise entre IBM, Under Armour et Technip Energies qui apporte son expertise globale en matière d'ingénierie et d'intégration de technologies...

Barclays avait déjà ajusté sa recommandation sur la société d'Ingénierie et de Technologies de deux crans, soit de 'surpondérer' à 'sous-pondérer', l'objectif étant toutefois maintenu à 26,5 euros. Les prévisions pour l'exercice 2023 ont été confirmées par la direction, avec des perspectives de croissance du segment TPS soutenues par le positionnement stratégique du groupe et les succès commerciaux. Le management a souligné parallèlement "l'augmentation des opportunités commerciales et des études préliminaires dans les domaines du GNL et de la décarbonation".

Les prises de commandes ajustées des 9 premiers mois de l'exercice 2023 sont ressorties à 9.508 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 2,2. Les prises de commandes ajustées du troisième trimestre 2023 s'élèvent à 548 millions d'euros et comprennent un contrat significatif pour une unité de production d'hydrogène dans la bioraffinerie de bp à Kwinana en Australie, deux contrats d'EPsCm pour une unité de biocarburants et une unité d'hydrogène vert pour Galp dans sa raffinerie de Sines au Portugal, ainsi que d'autres études, contrats de service et projets de moindre ampleur.

Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 34% en glissement annuel pour atteindre 18 milliards d'euros, ce qui équivaut à 2,8 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2022... Le prochain rendez-vous est fixé au 29 février avec l'annonce des comptes du groupe.