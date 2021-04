Technip Energies : 6,5 Milliards d'euros de prise de commandes

Technip Energies : 6,5 Milliards d'euros de prise de commandes









Crédit photo © © Technip

(Boursier.com) — Technip Energies, un leader dans l'ingénierie et la technologie au service de la transition énergétique, annonce aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre de 2021. Le groupe fait part d'une solide performance au 1er trimestre 2021 avec un Chiffre d'affaires de 1.557,5 ME, un EBIT récurrent de 91,3 ME, une marge d'EBIT récurrent ajusté de 5,9%, ainsi que 6,5 milliards d'euros de prise de commandes, comprenant le projet majeur de GNL au Qatar et portant le carnet de commandes ajusté à 17,8 milliards d'euros. Le RN ressort à 44,2 ME.

Le bilan est solide avec 2,5 milliards d'euros de trésorerie nette ajustée.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, à propos des résultats du 1er trimestre 2021 et des perspectives :

"La création réussie de Technip Energies a eu lieu le 16 février 2021. Pour les 15.000 collaborateurs de notre nouvelle entreprise, ce fut un moment de fierté qui leur a donné un nouvel élan pour réaliser notre ambition : devenir la plateforme d'investissement de référence pour la transition énergétique.

Avec un chiffre d'affaires robuste et une amélioration de la marge d'EBIT, nos résultats financiers du premier trimestre reflètent notre excellence opérationnelle et notre assise financière face aux défis de l'environnement actuel mondial. Nous continuons d'exécuter de manière sûre et efficace notre portefeuille de projets avec discipline et engagement pour nos clients.

Au cours du trimestre, nous avons renforcé le positionnement de Technip Energies dans la transition énergétique, en particulier dans le secteur de la chimie durable, où nous avons conclu plusieurs accords de partenariat pour faire progresser notre technologie et notre offre commerciale dans l'économie circulaire.

Nous envisageons le reste de l'année 2021 avec confiance pour atteindre nos objectifs financiers. Nos perspectives de chiffre d'affaires sont largement assurées par notre carnet de commandes, et la bonne réalisation des projets devrait nous permettre d'atteindre une rentabilité en ligne avec nos prévisions.

L'industrie poursuit sa transition à un rythme accéléré : ceci est à la fois intégré dans notre stratégie et reflété dans la croissance significative de travaux pour nos clients. La thématique de la décarbonation influence désormais fortement nos activités traditionnelles, en nous offrant des opportunités de nouveaux projets "greenfield" et de projets de modernisation "brownfield", et notre pipeline de projets dans la transition énergétique continue de croître. Forte de ses compétences uniques, de son approche commerciale disciplinée et de sa fiabilité d'exécution, Technip Energies est bien placée pour réussir dans cet environnement."