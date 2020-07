Technicolor : va pouvoir procéder à ses levées de fonds

(Boursier.com) — Technicolor annonce que, par jugement rendu le 28 juillet, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde financière accélérée de Technicolor.

L'adoption de ce plan permettra au Groupe de procéder au tirage de la 2e tranche du Nouveau Financement prévu fin août, d'un montant d'environ 180 millions d'euros (net de frais et commissions), sous réserve notamment de la mise en place effective des sûretés convenues dans le cadre du plan, en particulier la mise en place de la fiducie-sûreté sur les titres de la société Gallo 8 (holding contrôlée par la société, et qui détient directement ou indirectement les filiales de l'activité "Services de Production US" et la quasi-totalité des filiales des autres activités du Groupe, hors Services de Production).

En outre, l'ensemble des conditions suspensives étant désormais levées s'agissant des émissions de titres prévues au titre du plan, l'opération d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, telle que votée par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 juillet, devrait être lancée courant août.

Rappel des modalités de levées de fonds

Rappelons que la conversion partielle de la dette en capital (jusqu'à 660 ME) est structurée comme suit :

- une augmentation de capital de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant total de 330 ME, à un prix de souscription de 2,98 euros par action, entièrement garantie par les créanciers du Prêt à Terme B et de la Facilité de Crédit Renouvelable (RCF), par compensation avec leurs créances au pair au titre des Contrats de Crédits ; Bpifrance Participations souscrira à l'augmentation de capital en espèces au prorata de sa participation actuelle (environ 7,5 % de souscription à titre irréductible) pour un montant global d'environ 25,5 ME ; il est rappelé que tout produit en espèces de l'augmentation de capital sera intégralement utilisé pour rembourser les créanciers du Prêt à Terme B et de la Facilité de Crédit Renouvelable (RCF) à la valeur nominale ; et

- une augmentation de capital de la société, pour un montant total de 330 ME, à un prix de souscription de 3,58 euros par action, réservée au bénéfice des créanciers du Prêt à Terme B et de la Facilité de Crédit Renouvelable (RCF), et qui sera entièrement souscrite par voie de compensation avec leurs créances au pair au titre des Contrats de Crédits.

Par ailleurs, des BSA gratuits seront attribués aux actionnaires existants lors du lancement de l'augmentation de capital avec maintien du DPS, avec une maturité de 4 ans et un prix d'exercice égal au prix de l'augmentation de capital réservée (soit 3,58 euros par action). Les BSA gratuits donneront accès à 5% du capital social de Technicolor sur une base entièrement diluée.

Enfin, des BSA gratuits seront attribués aux prêteurs du Nouveau Financement en contrepartie de ce dernier, avec une maturité de 3 mois et un prix d'exercice de 0,01 euro.