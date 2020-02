Technicolor : un nouveau Plan Stratégique pour 2020-2022

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Technicolor annonce son Plan Stratégique 2020-2022 ainsi que 3 opérations destinées à renforcer sa structure financière et restaurer sa flexibilité stratégique :

- Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant total d'environ 300 ME, prime d'émission incluse ;

- Une extension à 2023 de la maturité de ses lignes de crédit, initialement dues en 2021, sous réserve de la réalisation de l'Augmentation de Capital. La ligne de crédit RCF sera réduite de 250 ME à 225 ME à partir du 1er janvier 2021 puis à 202,5 ME à partir du 22 décembre 2021 ;

- Une nouvelle facilité court terme de 110M$ fournissant une marge de manoeuvre additionnelle en termes de liquidité.

Anne Bouverot, Présidente du Conseil d'administration de Technicolor, commente : L'annonce ce jour du Plan Stratégique 2020-2022 de Technicolor, associé au projet d'Augmentation de Capital et à l'extension de la ligne de crédit RCF, constitue une étape importante dans l'histoire récente de Technicolor et illustre la priorité accordée par le Conseil à la solidité financière de la société et à la création de valeur pour les clients, les employés et les actionnaires. Nous nous réjouissons du soutien de nos principaux actionnaires Bpifrance Participations et RWC Partners dans la mise en oeuvre de l'Augmentation de Capital .

Economies de coûts

A l'issue d'une revue approfondie de ses activités, Technicolor a identifié de nombreuses initiatives destinées à accompagner la transformation financière et opérationnelle de la société, parmi lesquelles des économies de coûts d'un montant d'environ 150 ME en base annuelle à horizon 2022 (dont 100 ME dès 2020).

Renforcement en capital de 300 ME

Afin de regagner en flexibilité stratégique et d'opérer dans un environnement durable, Technicolor annonce un renforcement global de sa structure du capital par le biais d'une Augmentation de Capital d'environ 300 ME. L'augmentation de capital sera garantie par un syndicat bancaire.

Les actionnaires seront réunis le 23 mars 2020 en assemblée générale extraordinaire afin d'approuver les résolutions relatives à l'augmentation de capital. Il est prévu que l'émission soit lancée au cours du second trimestre 2020, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Technicolor, des autorités réglementaires et des conditions de marché.

Renforcement de structure financière

Ce regain de flexibilité doit être soutenu par l'extension de la maturité de la ligne de crédit RCF de décembre 2021 à juin 2023 et de la maturité de la ligne de crédit Wells Fargo de septembre 2021 à mars 2023.

La société a également sécurisé une nouvelle facilité court terme de 110 M$ arrangée par J.P. Morgan, fournissant une marge de manoeuvre additionnelle en termes de liquidité.

Outre la réduction immédiate de la dette nette, ces mesures permettront de renforcer la confiance des partenaires et des principaux clients et fournisseurs de Technicolor.

Ce Plan Stratégique 2020-2022 doit ouvrir la voie à un futur solide et durable pour Technicolor, lui permettant de mieux servir ses clients, de saisir les opportunités de marché, d'atteindre une croissance rentable et de créer de la valeur pour ses actionnaires .

Ce Plan Stratégique et les nouvelles initiatives de Technicolor seront présentées lors d'un Capital Markets Day, le 19 février.