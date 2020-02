Technicolor : un Ebitda ajusté de 246 ME et 961 ME de dette nette à fin 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Technicolor annonce pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards d'euros, reflétant la croissance à deux chiffres des Services de Production, qui a plus que compensé le déclin du marché de la vidéo en Amérique du Nord dans la Maison Connectée et la baisse anticipée des volumes de réplication dans les Services DVD.

L'Ebitda ajusté est d'environ 246 ME avec finalement une performance solide au regard du 1er semestre. L'Ebita ajusté est autour de 36 ME, en raison de coûts de rendu élevés dans les Services de Production pour les Films, Séries et Effets Visuels dans une période de livraisons intense et une augmentation des dépréciations et amortissements liés aux investissements dans les Effets Visuels Film & Séries TV.

Le flux de trésorerie disponible est -161 ME. Comme anticipé, le fonds de roulement de fin d'année a été négativement affecté par les dégradations par les agences de notation en 2019. L'impact est estimé à -95 ME, s'expliquant principalement par une réduction ponctuelle des délais de paiement.

La dette nette ressort à 961 ME (3,9x Net Debt/ Adjusted Ebitda).

Objectifs 2020-20223

Le Plan Stratégique, dans ses dimensions opérationnelles et financières, permettra à Technicolor de générer sur la période 2020-2022 un Ebitda ajusté cumulé supérieur à 1 MdE, un Ebita ajusté cumulé supérieur à 340 ME, et de réduire son ratio de levier financier Dette Nette/ EBitda ajusté au-dessous de 2,75x d'ici 2022.

Concernant l'exercice 2020, Technicolor prévoit un Ebitda ajusté en ligne avec 2019 et un Ebita ajusté de c.70 ME.