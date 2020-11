Technicolor : "un bilan considérablement renforcé, avec les liquidités adéquates"

Technicolor : "un bilan considérablement renforcé, avec les liquidités adéquates"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Technicolor saisit l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires à 9 mois pour faire le point sur sa situation financière. Le groupe a en effet réalisé avec succès les dernières étapes de la restructuration financière de la société, annoncée le 22 septembre avec :

- la mise en place des Lignes de Crédit réaménagées : La Société a finalisé et signé la documentation contractuelle mettant en oeuvre le réaménagement de 46,5% du précédent RCF et des lignes de crédit à terme (Debt facilities) au sein de nouvelles lignes à terme d'un montant équivalent à 574 millions d'euros en principal, venant à échéance le 31 décembre 2024.

- le remboursement et la conversion en capital des Lignes de Crédit non réaménagées : L'apurement significatif de l'endettement du Groupe, à hauteur d'un montant d'environ 660 ME, a été finalisé dans le cadre de la réalisation définitive de a) l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et b) l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des créanciers des Lignes de Crédit. Les Lignes de Crédit non réaménagées ont en conséquence été remboursées en espèces pour un montant de 59.716.580 euros et converties en capital à hauteur de 600.283.419 euros.

- clôture de la procédure du Chapter 15 : Technicolor a annoncé que le Tribunal américain compétent en matière de faillite, présidant la procédure dite de "Chapter 15" de Technicolor, a rendu une ordonnance de clôture de cette procédure le 11 septembre 2020. Ceci marque l'étape finale de la procédure engagée par la société aux Etats-Unis.

Notations

Fin septembre, S&P a amélioré sa note à 'CCC+' (note corporate) et à 'B' (nouvelle dette) avec perspectives 'stables'. Moody's a amélioré sa note à 'Caa2' (note corporate) et à 'Caa1' (nouvelle dette), avec perspectives stables.