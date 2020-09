Technicolor : S&P dégrade

(Boursier.com) — Standard & Poor's a dégradé sa note de Technicolor de 'CC' à 'SD' (selective default), avec la finalisation des dernières étapes de la restructuration financière. Les notations relatives à la dette existante et rétablie sont abaissées à 'D' (défaut). La nouvelle dette de 457 millions d'euros est notée 'CCC', sous surveillance avec implications positives, puisqu'elle est isolée du swap dette contre equity. "Nous avons dégradé Technicolor à 'SD', compte tenu du fait que le groupe a achevé son plan de restructuration financière, qui comprenait deux composantes principales. Premièrement, la conversion d'environ 1.234 millions d'euros de dette en une nouvelle facilité de 574 millions d'euros et 660 millions d'euros de fonds propres le 22 septembre 2020. Deuxièmement, l'émission de 457 millions d'euros de nouvelle dette pour rembourser la facilité intermédiaire de 110 millions de dollars de JP Morgan et pour soutenir les besoins de liquidité de Technicolor, entreprise en juillet et septembre 2020", commente S&P.