Technicolor : résultat de l'augmentation de capital de 330 ME

(Boursier.com) — Technicolor annonce les résultats de son augmentation de capital avec maintien du Droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) via l'émission de 110.738.255 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 2,98 euros, prime d'émission incluse, soit un montant de 329.999.999,90 euros.

L'opération a été lancée le 7 août dans le cadre du Plan de sauvegarde financière accélérée de la société arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 juillet 2020 (Plan de Sauvegarde).

Le nombre d'Actions nouvelles souscrites à titre irréductible et à titre réductible s'élève à 20.039.121 actions représentant 18,1% de l'Augmentation de Capital avec DPS et sera intégralement alloué. Il est précisé que, conformément à son engagement de souscription, BPI a souscrit, à titre irréductible, à 8.370.251 Actions nouvelles (soit un montant d'environ 25 ME).

Conformément aux termes du Plan de Sauvegarde, les titulaires de créances dues par la société --au titre du contrat de crédit d'environ 1 milliard d'euros en date du 6 décembre 2016, et de l'accord de crédit renouvelable de 250 millions d'euros conclu le 21 décembre 2016-- souscriront à la partie non souscrite de l'Augmentation de Capital avec DPS, soit 90.699.134 Actions nouvelles représentant 81,9% de l'Augmentation de Capital avec DPS. L'opération s'effectue par voie de compensation de créances pour un montant total (prime d'émission incluse) de 270.283.419,32 euros.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions nouvelles est prévu le 22 septembre. Les Actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0013505062.

Concomitamment au règlement et à la livraison des Actions Nouvelles, la Société procèdera également au règlement et à la livraison d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des titulaires de Créances d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 329.999.996,60 euros, via l'émission de 92.178.770 actions nouvelles au prix unitaire de 3,58 euros.

Technicolor procèdera aussi à la livraison aux prêteurs au titre du Nouveau Financement, en contrepartie de leur apport au Groupe d'une somme équivalente à environ 420 ME (net de frais et commissions), de 17.701.957 bons de souscription d'actions gratuits (BSA Nouveau Financement) exerçables pendant une période de 3 mois, donnant droit à souscrire à un nombre maximum de 17.701.957 actions nouvelles, au prix d'un centime d'euro (0,01 euro) par action nouvelle (sans prime d'émission) et représentant environ 7,5% du capital de la Société après Augmentation de Capital avec DPS, Augmentation de Capital Réservée mais avant exercice des BSA Actionnaires

Enfin, Technicolor livrera à l'ensemble des actionnaires de la société inscrits en compte au 7 août, 15.407.114 bons de souscription d'actions gratuits (BSA Actionnaires), à raison de 1 BSA Actionnaire pour 1 action existante, 5 BSA Actionnaires donnant droit à souscrire à 4 actions nouvelles pour une période de 4 ans, susceptibles de donner lieu à l'émission d'un nombre maximum de 12.325.691 actions nouvelles au prix de 3,58 euros par action nouvelle. Les BSA Actionnaires seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 22 septembre sous le numéro ISIN FR0013526225.