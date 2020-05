Technicolor renforce son plan d'économies après un premier trimestre en retrait

(Boursier.com) — Technicolor a vu son chiffre d'affaires reculer de 12,8% au premier trimestre, à 739 millions d'euros. Une performance que le management qualifie d'en ligne avec ses attentes. L'activité du câble en Amérique de Nord au sein de Maison Connectée, et le segment Publicité au sein des Services de Production ont démontré une grande résilience depuis l'apparition de la crise du Covid-19.

L'EBITDA ajusté ressort à 27 millions d'euros, en repli de 17,3% à change constant, reflétant une amélioration opérationnelle et financière dans toutes les divisions, dont en particulier Maison Connectée, et une baisse des Effets Visuels Film & Episodique et des Services DVD.

Le Groupe explique être en cours de réalisation de son objectif d'environ 100 millions d'euros d'économies à taux courants à fin 2020, 70% de cette réduction cible ayant déjà été finalisée à la fin du premier trimestre. En plus des initiatives annoncées précédemment, la direction a identifié des économies supplémentaires de 75 ME à réaliser sur les trois années à venir

Compte tenu de la crise actuelle, la direction travaille à la mise à jour du plan stratégique du Groupe tel que communiqué lors de la journée investisseurs en février dernier, afin de refléter les changements de l'environnement économique et commercial. En raison de l'incertitude concernant la durée du confinement à l'échelle mondiale et des modalités de déconfinement, Technicolor n'est à ce jour pas encore en mesure de fournir de nouveaux objectifs financiers.

Dans un contexte global de forte volatilité des marchés, Technicolor, en collaboration avec ses conseillers, continue d'étudier les fenêtres de marché possibles pour le lancement de l'augmentation de capital, dévoilée il y a quelques semaines, qui demeure soumise aux conditions de marché appropriées et à l'approbation des autorités de marché compétentes. La Société tiendra le marché informé des avancées concernant l'augmentation de capital.