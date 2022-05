Technicolor : recule malgré la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Technicolor recule de 3,4% à 3,2 euros à l'ouverture du marché parisien. La société spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de vidéo et d'effets visuels a amélioré ses comptes en début d'année malgré des difficultés d'approvisionnement. Elle a ainsi enregistré au premier trimestre un EBITDA ajusté de 55 millions d'euros, en hausse de 39,1% (+28,6% à change constant) pour un chiffre d'affaires de 756 ME, quasi stable à taux de change constant et en progression de 6,6% à taux de change courant. Le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts est toujours négatif, à -126 ME, mais en hausse de 74 ME sur un an.

Fort de ce bon début d'année, le management a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2022, à savoir un chiffre d'affaires pour les activités poursuivies en croissance ; un EBITDA ajusté des activités poursuivies de 375 ME, ou 361 ME hors activités de Licences de Marques ; un EBITA ajusté des activités poursuivies de 175 ME, ou 161 ME hors activités de Licences de Marques ; et un fn flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant intérêts et impôts) de 230 ME, ou 217 ME hors activités de Licences de Marques.

Enfin, le projet de Distribution de 65% de Technicolor Creative Studios est en bonne voie pour être finalisé au cours du troisième trimestre 2022.

Bryan Garnier affirme que Technicolor a publié de solides résultats, pleinement conformes aux prévisions pour l'année, malgré les vents contraires qui frappent l'activité, à savoir l'inflation sur les salaires de la division TCS et les problèmes de pénurie de composants chez CH. TCS continue d'être le moteur de la performance attendue, mais la rentabilité des activités ex-TCS s'améliore également. Les orientations sont confirmées et les accords de refinancement et de spin-off de TCS progressent, ajoute l'analyste, à l''achat' sur le dossier. BG voit toujours un potentiel de création de valeur important une fois les opérations en cours finalisées.