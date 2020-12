Technicolor : RealVNC rejoint HERO

(Boursier.com) — Technicolor Connected Home et RealVNC ont annoncé une initiative conjointe visant à renforcer la capacité des fournisseurs de services réseau (NSPs) à améliorer leur assistance client à distance, afin de faire face à la multiplication des appareils Android TV déployés dans le monde entier. La solution Connect TV de RealVNC permet aux représentants du service client (CSRs) et aux ingénieurs d'installation des NSPs de visualiser et contrôler à distance, en toute sécurité et en temps réel, les équipements (CPE) Android TV à domicile ou sur les lieux de travail. Technicolor Connected Home a livré davantage de décodeurs de télévision Android TV que tous les autres fabricants de CPE sur le marché des NSPs. Connect TV améliore considérablement l'efficacité du traitement des appels, ainsi que les taux de satisfaction des clients, en permettant une assistance à distance complète des appareils Android TV.

Il s'agit là du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement continu de Technicolor Connected Home à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services réseau du monde entier. L'objectif final est d'aider ces fournisseurs à offrir à leurs clients une connectivité fluide et des expériences de divertissement de très haute qualité. Pour ce faire, Technicolor crée les meilleurs équipements du marché et s'associe aux entreprises les plus innovantes dans l'écosystème de la maison connectée.

La participation de RealVNC au programme de partenariat HERO de Technicolor Connected Home enrichit le portefeuille d'offres CPE et introduit une nouvelle proposition de valeur importante pour les NSPs, en leur permettant d'offrir une prise en charge facilitée de plusieurs millions d'appareils et de clients, sur tous les continents et tous les types de connexion réseau. Parallèlement à cela, RealVNC bénéficiera de la position de leader de Technicolor Connected Home sur le marché des CPEs sous Android TV, ainsi que des vastes relations de confiance établies par la société avec les NSPs du monde entier.