Technicolor : réalisation avec succès des dernières étapes de la restructuration financière

(Boursier.com) — Technicolor annonce la réalisation avec succès des dernières étapes prévues au titre du plan de sauvegarde financière accélérée de la Société arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 juillet 2020.

Richard Moat, Directeur Général de Technicolor, a déclaré :

"Avec la clôture de cette dernière opération, nous avons finalisé notre restructuration financière. Cet accomplissement important a été réalisé en très peu de temps grâce à l'engagement de toutes nos parties prenantes, et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier une fois de plus toutes les parties qui ont rendu cette restructuration possible. Nous disposons désormais d'une structure capitalistique appropriée et adaptée aux besoins de notre activité, et nous entrons dans une nouvelle ère de notre histoire. Technicolor bénéficie d'une solide position de marché et de solides compétences, notamment en termes d'actifs et de personnel hautement qualifiés. Notre société joue un rôle fondamental sur les marchés sur lesquels nous opérons, et fournit des produits et services différenciés à nos clients, qui nous ont grandement soutenus tout au long de ce processus. Nous avons la bonne orientation en terme d'activités, la bonne conception opérationnelle et, avec la reprise progressive de nos marchés clés, en particulier dans les Services de Production, Technicolor est sur le point de renouer avec une croissance rentable, de générer de la trésorerie et de créer de la valeur pour les actionnaires".

Mise en place des Lignes de Crédit réaménagées

La Société a finalisé et signé ce jour la documentation contractuelle mettant en oeuvre le réaménagement de 46,5% des lignes de crédit dues par la Société au titre (i) du contrat de crédit d'environ 984 millions d'euros conclu initialement le 6 décembre 2016 et (ii) de l'accord de crédit renouvelable de 250 millions d'euros conclu initialement le 21 décembre 2016 au sein de nouvelles lignes à terme d'un montant équivalent à 574 millions d'euros en principal, venant à échéance le 31 décembre 2024 et l'octroi en garantie de nouvelles sûretés sur certains actifs de la société et de ses filiales.

Remboursement et conversion en capital des Lignes de Crédit non réaménagées

L'apurement significatif de l'endettement du Groupe, à hauteur d'un montant d'environ 660 millions d'euros, a été finalisé aujourd'hui dans le cadre de la réalisation définitive de (i) l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant total brut, prime d'émission incluse, de 329.999.999,90 euros souscrite en partie en espèces par les actionnaires et les porteurs de droits préférentiels de souscription et par compensation, au pair, par les créanciers au titre des Lignes de Crédit en application de leur engagement de garantie et (ii) l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des créanciers des Lignes de Crédit, d'un montant total brut, prime d'émission incluse, de 329.999.996,60 euros, souscrite exclusivement par les créanciers des Lignes de Crédit par compensation, au pair, avec le solde de leurs créances au titre des Lignes de Crédit. Les Lignes de Crédit non réaménagées ont en conséquence été remboursées en espèces pour un montant de 59.716.580,58 euros et converties en capital à hauteur de 600.283.419,22 euros.

Il convient également de noter que, conformément au Plan de Sauvegarde (i) les prêteurs au titre du Nouveau Financement (tel que ce terme est défini ci-dessous) ont reçu un nombre total de 17.701.957 BSA gratuits exerçables pendant une période de 3 mois, donnant le droit de souscrire à un nombre maximum de 17.701.957 actions nouvelles, au prix d'un centime d'euro (0,01 euro) par action nouvelle (sans prime d'émission) en contrepartie de l'apport au Groupe d'un montant équivalent à environ 420 millions d'euros (net de frais et commissions) et (ii) que tous les actionnaires de la Société inscrits en compte au 7 août 2020 ont reçu ce jour un nombre total de 15.407.114 BSA gratuits, à raison d'un (1) BSA Actionnaires pour une (1) action existante, cinq (5) BSA Actionnaires donnant droit à souscrire à quatre (4) actions nouvelles, susceptible de donner lieu à l'émission d'un nombre maximum de 12.325.691 actions nouvelles, au prix de 3,58 euros par action nouvelle.

Clôture de la procédure du Chapter 15

Par ailleurs, Technicolor a annoncé que le 11 septembre 2020, le Tribunal américain compétent en matière de faillite, présidant la procédure dite de "Chapter 15" de Technicolor avait rendu une ordonnance de clôture de cette procédure. Ceci marque l'étape finale de la procédure engagée par la société aux États-Unis d'Amérique.