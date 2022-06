Technicolor : quelle feuille de route pour TCS ?

(Boursier.com) — Technicolor organise aujourd'hui à Londres sa Journée Investisseurs. Elle a débuté par la présentation de Vantiva (nouveau nom de Technicolor hors-TCS), puis de Technicolor Creative Studios (TCS ou le "Groupe ). Christian Roberton (futur Directeur Général de TCS), Laurent Carozzi (futur Directeur Financier de TCS) et l'équipe de direction de TCS ont détaillé l'orientation stratégique et la feuille de route de croissance de la future nouvelle société, ainsi que ses objectifs financiers.

TCS a pour ambition de devenir le partenaire de 1er choix dans les effets visuels collaboratifs pour les entreprises les plus créatives du monde. L'entreprise s'estime idéalement positionnée pour bénéficier de la forte croissance structurelle dans un marché en pleine expansion.

TCS a confirmé les hypothèses prospectives publiées le 6 juin. Le Groupe oriente désormais le marché avec de nouveaux indicateurs de performance clefs (KPI) avec notamment un Ebitda ajusté après loyers compris entre 120 et130 millions d'euros en 2022 et 140 à 160 ME en 2023.

Richard Moat, Directeur Général de Technicolor SA et futur Président de Vantiva, a déclaré : "Au cours des deux dernières années, nous avons mis en oeuvre un processus de transformation qui a fait de TCS une entreprise plus efficace et plus agile en facilitant la collaboration, en intégrant la technologie et en mobilisant les talents". Christian Roberton, actuel Président de TCS et futur Directeur Général de TCS, ajoute : "Je suis enthousiaste à l'idée que Technicolor Creative Studios entame un nouveau chapitre en tant que société indépendante. Technicolor Creative Studios est idéalement positionné pour bénéficier de la croissance structurelle de ses larges marchés adressables sous-jacents, et pour devenir le partenaire de premier choix dans les effets visuels pour les entreprises les plus créatives du monde".

TCS, un partenaire visuel de 1er choix

L'ambition de TCS est de devenir le partenaire de 1er choix dans les effets visuels collaboratifs pour les entreprises les plus créatives du monde. L'accent mis par TCS sur la technologie, la créativité et le développement des talents, combiné à une gestion rigoureuse et efficace des coûts permettra à l'entreprise de fonctionner comme un studio international focalisé sur ses clients et menant à bien des projets de haute qualité. La mission de TCS est de stimuler la croissance et l'amélioration des marges dans toutes ses divisions en facilitant la collaboration entre les différentes capacités de création et de production du groupe, et en adaptant ses services à ses clients dans un contexte post Covid-19.

Les principaux piliers stratégiques de TCS sont :

- accroître ses capacités pour répondre à la forte demande et investir dans de nouveaux marchés ;

- développer la marque Technicolor Creative Studios pour être reconnu comme étant un employeur de choix par les talents ;

- continuer à investir dans la recherche et le développement ainsi que dans la technologie ;

- s'appuyer sur les actifs existants pour saisir les opportunités que présente le metaverse.

Tirer parti de la forte croissance structurelle

TCS bénéficie d'un excellent positionnement sur ses marchés clés, qui sont tous en croissance.

Ainsi, MPC, qui représente 40% du chiffre d'affaires combiné de TCS en 2021, est un leader dans le domaine du long métrage et de l'épisodique. En 2021, la valeur du marché mondial des effets visuels pour le cinéma et l'audiovisuel était estimée à environ 4,6 milliards de dollars. D'ici 2025, ce marché devrait atteindre 7,3 Mds$, soit un taux de croissance annuel moyen combiné (TCAC ou CAGR) d'environ 12% à partir de 2021, car l'industrie revient à la pleine production alors que la course aux contenus se poursuit.

Par ailleurs, The Mill, qui représente 44% du chiffre d'affaires combiné de TCS en 2021, produit des solutions révolutionnaires en matière de publicité, de contenu de marque et de marketing interactif. En 2021, le marché mondial de la production publicitaire et de l'expérience de marque avait une valeur estimée à environ 30 milliards de dollars, et devrait atteindre 39 Mds$ d'ici 2025, soit un TCAC d'environ 7% à partir de 2021, en se développant au-delà des médias traditionnels. Les dépenses publicitaires sont toutefois sensibles à l'environnement macroéconomique et à la croissance du PIB. En cas de récession, les prévisions corrigées de la récession (à l'exclusion de la création d'actifs virtuels dans le Metaverse) pourraient se traduire par une baisse d'environ 10% de la taille estimée du marché d'ici 2025, selon les estimations de FTI Consulting.

Pour sa part, Mikros Animation est le studio d'animation CGI ('Computer-Generated Imagery') de TCS, dédié aux longs métrages et aux contenus épisodiques de courte et de longue durée au service de divers clients à travers le monde. En 2021, il représentait 14% du chiffre d'affaires combiné de TCS en 2021. Le marché mondial des services d'animation CGI avait une valeur estimée à environ 2,3 Mds$ en 2021, et devrait atteindre 2,9 Mds$ d'ici 2025, soit un TCAC d'environ 6% à partir de 2021, grâce à l'augmentation du volume de contenus épisodiques numériques ;

Enfin, Technicolor Games est un studio de services artistiques de premier plan pour l'industrie du jeu. Il représente 2% du chiffre d'affaires combiné de TCS en 2021. Le marché mondial des services de jeux externalisés devrait connaître une croissance rapide, passant de 3,3 Mds$ en 2021 à 5,7 Mds$ en 2025, soit un TCAC de 15%.

Etats financiers et indicateurs de performance

Lors de la Journée Investisseurs, Laurent Carozzi, actuel Directeur Financier de Technicolor SA et futur Directeur Financier de TCS, a présenté les comptes financiers combinés ainsi que les nouveaux indicateurs clés de performance (KPI), mis à jour dans le cadre de l'introduction en bourse de TCS... L'un des objectifs de TCS est d'améliorer la comparabilité avec ses pairs et les pratiques du marché, et de les aligner davantage sur la manière dont l'entreprise est gérée.

Plus précisément, TCS a l'intention de suivre trois KPIs :

- EBITDA ajusté après loyers ;

- EBITA ajusté après loyers ;

- Flux de trésorerie disponible

Perspectives

TCS confirme les hypothèses prospectives publiées le 6 juin, tout en apportant des éléments supplémentaires en lien avec l'introduction des nouveaux KPIs. D'une manière générale, la demande pour les effets visuels (VFX) de haute qualité et la technologie de pointe de Technicolor Creative Studios devrait continuer de croître de manière significative tout au long de 2022 et 2023.

TCS continuera d'investir de façon importante dans le recrutement, la rétention et la formation des artistes (avec en particulier les programmes TCS Academy). La principale difficulté pour 2022 est de pouvoir livrer tous les projets en cours dans un contexte de pénurie de talents sur le marché. Au 31 mars, l'effectif du TCS était d'environ 11.700 employés répartis dans 11 pays.

Ces tendances du marché amènent la direction à viser les objectifs suivants...

- un Ebitda ajusté compris entre 165-175 ME en 2022 et 185-205 ME en 2023, ainsi qu'annoncé le 6 juin 2022 ;

- un Ebitda ajusté après loyers compris entre 120-130 ME en 2022 et 140-160 ME en 2023. Dans le cadre de sa nouvelle politique en matière de KPIs, TCS guidera désormais le marché sur l'Ebitda ajusté après loyers.

Les résultats de TCS sont sensibles aux évaluations de ses principales devises utilisées -notamment le dollar américain, le dollar canadien et la livre sterling- qui ont évolué favorablement depuis le début de l'année. Des accords de couverture sont en place afin de faire face aux risques de change.

Le niveau normalisé des dépenses d'investissement de TCS (à l'exclusion des coûts informatiques basés sur l'utilisation) devrait se situer entre 4% et 5% du chiffre d'affaires, tout en affichant une tendance à la baisse à moyen terme dans le cadre des gains d'efficacité opérationnelle ; les sorties de trésorerie sont estimées autour de 10 ME par an. Les sorties de trésorerie liées aux dettes de loyers financiers devraient revenir à un niveau normalisé compris entre 15 et 25 ME par an, en ligne avec les niveaux de 2019 avant l'impact de la pandémie sur le secteur.

A moyen terme, le Groupe vise à améliorer son profil de marge par le biais de multiples sources combinées aux avantages du modèle intégré mondial, notamment avec l'expansion de la capacité en Inde. Les effectifs en Inde devraient représenter environ 70% des effectifs directs (63% en 2021 et 55% en 2019).

Quelle politique financière de TCS ?

Dans le cadre du processus de refinancement, Technicolor SA a entamé des discussions avec Barclays et Angelo Gordon qui se sont engagés à accorder à Vantiva une enveloppe de dette pour un montant s'élevant à 375 millions d'euros, sous réserve des conditions et approbations habituelles.

En conséquence, TCS envisage maintenant un prêt à terme d'environ 600 ME et une facilité de crédit renouvelable de 40 ME.

La priorité du Groupe est de se concentrer sur le désendettement au cours des 2 prochaines années afin d'aligner son levier financier sur celui de ses pairs cotés en bourse (et avec un levier financier net d'environ 3,5x à moyen terme).

TCS ne prévoit pas de proposer de dividende à court ou moyen terme.

Tous les supports de présentation, ainsi que le webcast (en direct et en différé), seront disponibles sur la page Relations Investisseurs du site Internet Technicolor.

En séance, l'action Technicolor, qui va devenir Vantiva, est calée autour des 3 euros.