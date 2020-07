Technicolor : pour s'y retrouver dans les prochaines levées de fonds

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre du plan de sauvegarde de Technicolor, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 10 juillet, le prospectus mis à la disposition du public et visant certaines émissions prévues.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du plan de sauvegarde financière accélérée, approuvé le 5 juillet par le Comité des établissements de crédit et assimilés de Technicolor. Elles doivent encore être arrêtées par jugement du Tribunal de Commerce de Paris, le 28 juillet.

Augmentation de capital de 330 ME avec DPS, pour les actionnaires

D'une part, dans le cadre du plan de sauvegarde financière, Technicolor prévoit l'émission et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris d'actions nouvelles, à souscrire en numéraire par versement d'espèces ou par compensation de créances. Cette opération intervient dans le cadre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Elle porte sur un montant brut maximum, prime d'émission incluse, de 329.999.999,90 euros, par émission d'un nombre maximum de 110.738.255 actions nouvelles, au prix unitaire de 2,98 euros.

Cette levée de fonds avec DPS s'effectue à raison de 43 actions nouvelles pour 6 actions existantes.

Augmentation de capital de 330 ME sans DPS pour les créanciers

D'autre part, Technicolor prévoit l'admission sur Euronext Paris de 92.178.770 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du DPS des actionnaires au bénéfice des créanciers de la société. Cette augmentation de capital réservée sera d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 329.999.996,60 euros, au prix unitaire de 3,58 euros.

Emission de BSA pour les actionnaires

Technicolor prévoit l'émission et l'admission sur Euronext Paris d'un nombre maximum de 15.407.114 bons de souscription d'actions (BSA Actionnaires). Ils seront attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires, à raison de 1 BSA Actionnaire pour une 1 action existante.

Cinq de ces BSA Actionnaires donnent droit à souscrire 4 actions nouvelles au prix unitaire de 3,58 euros par action nouvelle.

Cette opération est susceptibles de donner lieu à l'émission d'un nombre maximum de 12.325.691 actions nouvelles. Les actions nouvelles issues de cette opération seront admises sur Euronext Paris.

Emission de BSA pour les prêteurs

Technicolor prévoit également l'émission d'un nombre maximum de 17.701.957 actions nouvelles, au prix de 1 centime d'euro (0,01 euro) par action nouvelle (sans prime d'émission). Elles sont susceptibles d'être émises sur exercice d'un nombre maximum de 17.701.957 bons de souscription d'actions attribués gratuitement par la société aux prêteurs (BSA Nouveau Financement).

Augmentations de capital au plus tard le 15 octobre

La réalisation de ces opérations reste soumise à l'approbation de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Technicolor, qui doit se tenir le 20 juillet.

Compte tenu du calendrier envisagé pour le lancement de ces opérations (à titre indicatif le 6 août), les règlements-livraisons des actions issues de l'Augmentation de Capital avec DPS et l'Augmentation de Capital Réservée devraient intervenir de manière concomitante, au plus tard le 15 octobre.

Le cabinet Finexsi, représenté par Olivier Peronnet et Errick Uzzan, s'est d'ores et déja prononcé sur le caractère équitable des termes et conditions de la restructuration de la société du point de vue des actionnaires.