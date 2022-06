Technicolor : point sur le refinancement et les perspectives

(Boursier.com) — Technicolor informe le marché sur son processus de refinancement et met à jour les hypothèses prospectives annoncées le 24 février dernier. La Société continue d'avancer dans l'exécution de son projet de Distribution de sa division Technicolor Creative Studios ("TCS") afin de créer deux sociétés indépendantes leaders sur leurs marchés, associé au refinancement global annoncés le 24 février et confirme son objectif de distribuer au moins 65% des actions de TCS au cours du troisième trimestre 2022.

Dans le cadre du processus de refinancement, la Société continue les discussions avec des investisseurs dette potentiels pour Technicolor Creative Studios et Technicolor hors-TCS. Comme annoncé lors des résultats du 1er trimestre publiés le 5 mai, Technicolor travaille actuellement au plan de refinancement suivant : une dette privée pour Technicolor hors-TCS pour un montant compris entre 300 à 375 millions d'euros et une ligne de crédit ABL ("Asset-Based Lending Facility"), sous réserve des discussions en cours ; un prêt à terme d'un montant compris entre 575 à 650 ME et une facilité de crédit renouvelable de 40 ME pour Technicolor Creative Studios.

Le Groupe Technicolor publie par ailleurs les hypothèses prospectives spécifiques pour TCS, pour 2022 et 2023, et confirme les objectifs 2022 pour le Groupe Technicolor.

D'une manière générale, la demande pour les effets visuels (VFX) de haute qualité et la technologie de pointe de Technicolor Creative Studios devrait continuer de croître de manière significative tout au long de 2022 et 2023. Chez MPC et Mikros Animation, les divisions continuent de remporter plusieurs nouveaux projets et à fin avril 2022 plus de 80% du carnet de ventes pour MPC et Mikros Animation est déjà sécurisé pour 2022. De plus, le nombre de projets d'animation en production a augmenté en passant de 2 projets en 2019 à 6 projets en 2022. Chez The Mill, dont l'activité est étroitement liée aux dépenses publicitaires, la croissance de l'activité est ralentie par le contexte économique mondial actuel. Par conséquent, The Mill s'attend désormais à une croissance plus lente qu'initialement anticipée sur la période, avec un impact principalement en 2022. Des actions sur les coûts et l'efficacité opérationnelle, visant à atténuer l'impact sur la marge, ont d'ores-et-déjà été identifiées et initiées. Chez Technicolor Games, la demande de contenu de jeux devrait continuer à croître, parallèlement à l'expansion de l'offre de Technicolor Games en activités de préproduction, création d'actifs de jeu, animation, effets visuels et intégration au moteur, avec des services de co-développement et d'assurance qualité (" AQ ").

TCS continuera d'investir de façon importante dans le recrutement, la rétention et la formation des artistes (avec en particulier les programmes TCS Academy), la principale difficulté pour 2022 étant de pouvoir livrer tous les projets en cours dans un contexte de pénurie de talents sur le marché. Ces tendances ont été associées à une plus grande volatilité de l'environnement financier du Groupe, principalement l'évaluation de ses principales devises, notamment le dollar américain, le dollar canadien et la livre sterling, qui ont évolué favorablement depuis le début de l'année.

Au regard des tendances de marché ci-dessus, Technicolor publie les hypothèses prospectives suivantes concernant TCS pour 2022: l'EBITDA ajusté (aux taux de change de fin avril) est attendu entre 175 et 185 ME contre 176 à 186 ME précédemment et le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts (aux taux de change de fin avril) est anticipé entre 75 et 85 ME contre une fourchette précédente allant de 100 à 110 ME. Sur 2023, l'EBITDA ajusté (aux taux de change de fin avril) est attendu entre 200 et 220 ME contre 210 à 220 ME précédemment et le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts (aux taux de change de fin avril) est anticipé entre 110 et 130 ME contre une fourchette précédente allant de 125 à 135 ME.

Dans le cadre du projet de Distribution, TCS prévoit de revoir ses indicateurs de performance clef ("KPI"), avec notamment l'introduction d'un EBITDA ajusté après loyers, avec pour objectif d'améliorer la comparabilité avec ses pairs, tout en étant plus aligné sur les pratiques du marché et la manière dont l'entreprise est gérée. Ces nouveaux KPIs seront présentés dans le cadre de la journée investisseurs du 14 juin 2022. Les hypothèses de marché sous-jacentes à Technicolor Hors-TCS n'ont pas évolué et par conséquent les hypothèses prospectives pour Technicolor Hors-TCS restent globalement inchangées avec un EBITDA ajusté attendu supérieur à 150 ME en 2022 et 2023 et un flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts (aux taux de change de fin avril) compris entre 72 et 82 ME cette année puis entre 53 et 73 ME en 2023.

Comme communiqué le 24 mai 2022, le refinancement et la Distribution devraient être finalisés au troisième trimestre 2022, sous réserve de l'approbation par les actionnaires des conditions de la Distribution, de l'achèvement des discussions avec les créanciers relatives au refinancement, à des conditions jugées satisfaisantes par Technicolor hors-TCS et TCS et des conditions, consultations et approbations réglementaires habituelles.