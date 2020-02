Technicolor plonge, augmentation de capital de 300 ME en vue

Technicolor plonge, augmentation de capital de 300 ME en vue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Technicolor décroche de 10% à 0,61 euro, notamment plombé par l'annonce d'une augmentation de capital de 300 ME dans le cadre d'un nouveau Plan Stratégique sur la période 2020-2022. Deux des principaux actionnaires de la société, Bpifrance Participations et RWC Partners, se sont engagés à participer à l'opération qui devrait avoir lieu au cours du second trimestre 2020. Ce regain de flexibilité doit être soutenu par l'extension de la maturité de la ligne de crédit RCF de décembre 2021 à juin 2023 et de la maturité de la ligne de crédit Wells Fargo de septembre 2021 à mars 2023. La société a également sécurisé une nouvelle facilité court terme de 110 M$ arrangée par J.P. Morgan.

Le groupe, qui a enregistré un Ebitda ajusté d'environ 246 ME l'an passé, vise par ailleurs des économies de coûts d'un montant d'environ 150 ME en base annuelle à horizon 2022 (dont 100 ME dès 2020).

"Ce Plan Stratégique 2020-2022 doit ouvrir la voie à un futur solide et durable pour Technicolor, lui permettant de mieux servir ses clients, de saisir les opportunités de marché, d'atteindre une croissance rentable et de créer de la valeur pour ses actionnaires", affirme le groupe.