Technicolor : objectifs confirmés malgré des pénuries de composants

(Boursier.com) — Technicolor a réalisé 690 ME de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021, en baisse de 13,4% sur un an. L'EBITDA ajusté des activités poursuivies ressort à 76 ME, en amélioration de plus de 40%.

" Technicolor a bénéficié d'une demande forte et en croissance dans toutes ses activités au cours du troisième trimestre 2021. La demande en effets visuels créatifs continue de progresser pour l'ensemble de l'industrie des médias et du divertissement, stimulée par le besoin croissant de contenu original. La production de films en direct s'accélère comme prévu, et la quasi-totalité de notre carnet de ventes 2021 en Effets Visuels et en Animation est d'ores et déjà engagé ; tout comme plus de 75 % de notre carnet de ventes attendu pour 2022. Le chiffre d'affaires et la rentabilité des Services DVD ont dépassé nos attentes, grâce à l'attractivité plus élevée que prévu des catalogues et la croissance de l'activité logistique. Dans le domaine de la Maison Connectée, malgré une demande très forte en Amérique du Nord et en Eurasie, le chiffre d'affaires a été affecté par des pénuries de composants entrainant le report des ventes en 2022. Cependant, nos clients s'engagent désormais sur les volumes et ont convenu de partager les surcoûts pour sécuriser leur approvisionnement en composants ", a notamment commenté. Richard Moat, Directeur général de Technicolor.

Pour les neuf premiers mois de l'année et en variation d'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires s'élève à 2.050 millions d'euros, soit une baisse de 4,4% à taux de change constants, négativement affecté par une pénurie des composants clés qui a empêché l'activité de répondre pleinement à une demande en hausse et malgré une forte reprise en Effets Visuels et en Animation.

L'EBITDA ajusté est de 176 millions d'euros, en hausse de 71,3% à taux constants, reflétant des améliorations opérationnelles et financières principalement dans la division Technicolor Studios Créatifs. L'EBITA ajusté s'établit à 46 millions d'euros, soit une forte amélioration de 111 millions d'euros à taux courants. Le flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) de -206 millions d'euros représente une amélioration de 72 millions d'euros à taux courants.

Avec 75 millions d'euros d'économies de coûts réalisées à fin septembre 2021, le groupe s'estime en bonne voie pour réaliser son plan d'économies de coûts d'environ 115 millions d'euros d'ici la fin de l'exercice 2021, avec un montant cumulé de 325 millions d'euros d'ici fin 2022.

Les objectifs 2021 sont confirmés : un chiffre d'affaires globalement stable comparé à celui de 2020 avec un EBITDA ajusté d'environ 270 millions d'euros, un EBITA ajusté d'environ 60 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (avant résultats financiers et impôts) à l'équilibre et un ratio de levier dette nette sur EBITDA ajusté (covenant) attendu sous le niveau de 4 fois à fin 2021. Les objectifs 2022 sont également réaffirmés.