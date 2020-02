Technicolor : nouveau plus bas

(Boursier.com) — Technicolor s'enfonce sur de nouveaux plus bas ce lundi. En chute de plus de 15%, après un plongeon de 20% vendredi, l'action du groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes de vidéo et d'image numérique évolue autour de 0,46 euro. Outre les comptes 2019 et les perspectives du plan stratégique 2020-2022, c'est surtout la perspective d'une nouvelle augmentation de capital très dilutive qui fait fuir les investisseurs, voire alimente la spéculation des hedge funds. Technicolor prévoit en effet de lever 300 millions d'euros, un montant qui dépasse désormais largement la capitalisation boursière du groupe, tombée ce lundi à moins de 190 millions d'euros.

Oddo BHF ('neutre') indiquait vendredi que les résultats préliminaires de la société étaient ressortis inférieurs à ses attentes, et que l'endettement devenait "problématique".